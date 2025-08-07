13:34  06 августа
Когда в Украине спадет жара – синоптик назвала точную дату
10:48  06 августа
В сеть попало новое видео конфликта мэра Ивано-Франковска с активистом
07:48  06 августа
Из ставка в Кировоградской области вытащили тело 25-летнего парня
UA | RU
UA | RU
07 августа 2025, 02:00

В Украине новые правила системы єЧерга- что изменится

07 августа 2025, 02:00
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Министерстве юстиции зарегистрировали приказ № 1028 об утверждении новых правил функционирования системы єЧерга для грузовиков. Новые правила позволят сделать систему более прогнозируемой

Об этом сообщает "Агро-Бизнес", передает RegioNews.

Новые правила предусматривают прибытие грузовиков в пункты пропусков:

• со скоропортящимися грузами;
• перевозящие товары предприятий со статусом "Авторизированный экономический оператор" (АЭО);
• имеющие транзитную декларацию (Т1) или книгу МДП (Carnet TIR).

При этом соотношение будут рассчитывать в соответствии с правилами. Речь идет о следующей схеме: 1 грузовик АЭО/Т1/МДП с скоропортящимся грузом, 1 грузовик с скоропортящимся грузом, 1 грузовик АЭО/Т1/МДП, 5 грузовиков, не имеющих приоритета.

Отмечается, что такие нововведения ввели для того, чтобы предотвращать ситуации, когда перевозчики бронируют место "на всякий случай" без четкого намерения ехать. Ведь из-за этого очередь увеличивалась и становилась непредсказуемой.

Напомним, в июле из-за непогоды останавливали работу пункта пропуска "Звонковое" на границе с Венгрией. Позже пограничники сообщили, что работа пункта уже возобновлена. Следует отметить, что это находится в Закарпатской области, Береговский район, вблизи села Горонглаб на автодороге Т0714.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
экономика Минрегион
Молодые предприниматели Харьковщины могут получить грант на повышение квалификации
06 августа 2025, 15:13
Исследование показало, на какие вакансии украинцы отзываются больше всего
06 августа 2025, 14:48
Бизнес просыпается: в Украине открыли более тысячи новых магазинов с начала года
05 августа 2025, 03:35
Все новости »
06 августа 2025
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Реагирование только на последствия ошибок – как власти, так и общества – только сильнее загоняет Украину в масштабный кризис
31 июля 2025
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожили независимость НАБУ и САП
Совладелец "95 квартала" долгое время настолько держался в тени, что его не узнавали журналисты, но в 2025 году он стал одной из самых интересных персон в украинском истеблишменте
29 июля 2025
Как власть "добывает" Министерство культуры и стратегических коммуникаций
Министерство, которое в начале каденции нынешней власти выглядело как один из краеугольных ее камней, постепенно взошло на псы
28 июля 2025
Чего ждать Украине от первых антиправительственных протестов во время полномасштабной войны
Случилось то, что рано или поздно должно было произойти – таково общее мнение относительно тех протестов, которые были спровоцированы "турборежимом" в принятии скандального законопроекта №12414, закон...
Невеста бывшего вице-премьера Розенко рассказала, какие у нее отношения с его детьми
07 августа 2025, 02:40
Звезда МастерШеф Эктор Хименес-Браво рассказал, почему он не общается с Николаем Тищенко
07 августа 2025, 02:20
Украина потратила на импорт кофе почти 200 миллионов долларов
07 августа 2025, 01:40
Россияне обстреляли Сумщину из артиллерии
07 августа 2025, 01:20
В Украине снова изменились цены на популярный фрукт
07 августа 2025, 00:55
На Прикарпатье разоблачили хищение средств в детском саду
07 августа 2025, 00:30
В Донецкой области россияне убили сотрудницу Укрпочты
07 августа 2025, 00:05
На Днепропетровщине авто вылетело в кювет и застряло между деревьями
06 августа 2025, 23:45
РФ больше настроена на прекращение огня - Зеленский
06 августа 2025, 23:30
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
04 августа 2025
Пограничники показали уничтожение техники оккупантов на Харьковщине
Все видео »
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожили независимость НАБУ и САП
Все публикации »
Анастасия Радина
Остап Дроздов
Остап Дроздов
Все блоги »