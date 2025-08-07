Фото из открытых источников

В Министерстве юстиции зарегистрировали приказ № 1028 об утверждении новых правил функционирования системы єЧерга для грузовиков. Новые правила позволят сделать систему более прогнозируемой

Об этом сообщает "Агро-Бизнес", передает RegioNews.

Новые правила предусматривают прибытие грузовиков в пункты пропусков:

• со скоропортящимися грузами;

• перевозящие товары предприятий со статусом "Авторизированный экономический оператор" (АЭО);

• имеющие транзитную декларацию (Т1) или книгу МДП (Carnet TIR).

При этом соотношение будут рассчитывать в соответствии с правилами. Речь идет о следующей схеме: 1 грузовик АЭО/Т1/МДП с скоропортящимся грузом, 1 грузовик с скоропортящимся грузом, 1 грузовик АЭО/Т1/МДП, 5 грузовиков, не имеющих приоритета.

Отмечается, что такие нововведения ввели для того, чтобы предотвращать ситуации, когда перевозчики бронируют место "на всякий случай" без четкого намерения ехать. Ведь из-за этого очередь увеличивалась и становилась непредсказуемой.

Напомним, в июле из-за непогоды останавливали работу пункта пропуска "Звонковое" на границе с Венгрией. Позже пограничники сообщили, что работа пункта уже возобновлена. Следует отметить, что это находится в Закарпатской области, Береговский район, вблизи села Горонглаб на автодороге Т0714.