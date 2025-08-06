Исследование показало, на какие вакансии украинцы отзываются больше всего

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Больше всего отзывов на платформе OLX. Работа в этом году собирают вакансии, связанные с текстами, коммуникацией и онлайн-обслуживанием

Об этом сообщает Экономическая правда со ссылкой на данные OLX Работа, передает RegioNews.

"Больше всего отзывов в 2025 году собирают вакансии, связанные с текстами, коммуникацией и онлайн-обслуживанием. Несмотря на средний уровень зарплат, именно на эти должности пользователи реагируют наиболее активно", - говорится в сообщении.

Также популярны среди украинцев вакансии супервайзера, оператор чата, менеджера, промоутера и упаковщика.

Напомним, в Украине более половины ветеранов испытывают трудности с тем, чтобы найти работу по возвращении с фронта. Бывшие драки сталкиваются с низкой зарплатой, дискриминацией и психоэмоциональными трудностями.