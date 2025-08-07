13:34  06 серпня
07 серпня 2025, 02:00

В Україні нові правила системи єЧерга - що зміниться

07 серпня 2025, 02:00
Фото з відкритих джерел
У Міністерстві юстиції зареєстрували наказ № 1028 про затвердження нових правил функціонування системи єЧерга для вантажівок. Нові правила дозволять зробити систему більш прогнозованою

Про це повідомляє "Агро-Бізнес", передає RegioNews.

Нові правила передбачають прибуття вантажівок до пунктів пропусків:

• зі швидкопсувними вантажами;
• що перевозять товари підприємств зі статусом "Авторизований економічний оператор" (АЕО);
• що мають транзитну декларацію (Т1) чи книжку МДП (Carnet TIR).

При цьому співвідношення будуть розраховувати відповідно до правил. Йдеться про таку схему: 1 вантажівка АЕО / Т1 / МДП з швидкопсуваним вантажем, 1 вантажівка з швидкопсуваним вантажем, 1 вантажівка АЕО / Т1 / МДП, 5 вантажівок, що не мають пріоритету.

Зазначається, що такі нововведення запровадили для того, щоб запобігати ситуаціям, коли перевізники бронюють місце "про всяк випадок" без чіткого наміру їхати. Адже через це черга збільшувалась та ставала непередбачуваною.

Нагадаємо, у липні через непогоду зупиняли роботу пункту пропуску "Дзвінкове" на кордоні з Угорщиною. Пізніше прикордонники повідомили, що роботу пункту вже відновлено. Слід зазначити, що це знаходиться у Закарпатській області, Берегівський район, поблизу села Горонглаб на автошляху Т0714.

06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищили незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
29 липня 2025
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Міністерство, яке на початку каденції нинішньої влади виглядало як один із наріжних її каменів, поступово зійшло на пси
28 липня 2025
Чого чекати Україні від перших антивладних протестів у часи повномасштабної війни
Сталося те, що рано чи пізно мало статися – такою є загальна думка щодо тих протестів, які були спровоковані "турборежимом" у прийнятті скандального законопроєкту №12414, законопроєкту, який усі, крім...
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
04 серпня 2025
Прикордонники показали знищення техніки окупантів на Харківщині
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищили незалежність НАБУ та САП
