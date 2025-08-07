Фото з відкритих джерел

У Міністерстві юстиції зареєстрували наказ № 1028 про затвердження нових правил функціонування системи єЧерга для вантажівок. Нові правила дозволять зробити систему більш прогнозованою

Про це повідомляє "Агро-Бізнес", передає RegioNews.

Нові правила передбачають прибуття вантажівок до пунктів пропусків:

• зі швидкопсувними вантажами;

• що перевозять товари підприємств зі статусом "Авторизований економічний оператор" (АЕО);

• що мають транзитну декларацію (Т1) чи книжку МДП (Carnet TIR).

При цьому співвідношення будуть розраховувати відповідно до правил. Йдеться про таку схему: 1 вантажівка АЕО / Т1 / МДП з швидкопсуваним вантажем, 1 вантажівка з швидкопсуваним вантажем, 1 вантажівка АЕО / Т1 / МДП, 5 вантажівок, що не мають пріоритету.

Зазначається, що такі нововведення запровадили для того, щоб запобігати ситуаціям, коли перевізники бронюють місце "про всяк випадок" без чіткого наміру їхати. Адже через це черга збільшувалась та ставала непередбачуваною.

Нагадаємо, у липні через непогоду зупиняли роботу пункту пропуску "Дзвінкове" на кордоні з Угорщиною. Пізніше прикордонники повідомили, що роботу пункту вже відновлено. Слід зазначити, що це знаходиться у Закарпатській області, Берегівський район, поблизу села Горонглаб на автошляху Т0714.