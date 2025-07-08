В Закарпатье возобновил работу пункта пропуска с ЕС

фото: ГПСУ

Работа пункта пропуска «Звонковое» на границе с Венгрией восстановлена

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Как отмечается, из-за непогоды 8 июля 2025 года временно приостанавливалось осуществление пропускных операций в пункте пропуска "Звонковое-Лонья" на украинско-венгерской границе.

По состоянию на 16:00 пропускные операции проводятся в обычном режиме.

Напомним, Дзвинково — пункт пропуска через государственную границу Украины на границе с Венгрией. Расположен в Закарпатской области, Береговский район, вблизи села Горонглаб на автодороге Т0714.

Ранее пограничники предупредили об ограничении движения в одном из пунктов пропуска в Закарпатской области.