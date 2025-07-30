Глава АРМА Елена Дума подала заявление об отставке

фото: facebook.com/olena.duma

Глава Национального агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) Елена Дума написала заявление об уходе с должности

Об этом Елена Дума сообщила на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

Она попросила Кабинет Министров Украины удовлетворить заявление об отставке.

"Я умею принимать решения. Сегодня официально вступил в силу закон об усилении институциональной способности АРМА. Поэтому важно сделать это именно в этот день", - говорится в сообщении.

Елена Дума убеждена, что под ее руководством агентство прошло важные этапы трансформации, заложив крепкий фундамент и команду.

Также она подписала заявление, чтобы международный аудит АРМА проходил независимо.

Напомним, ранее Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство против уже бывшей вице-премьера Ольги Стефанишиной. Ее подозревают в злоупотреблении в АРМА властью или служебным положением, которое повлекло тяжкие последствия.

Ранее сообщалось, что мать Ольги Стефанишиной купила квартиру в Киеве по "космической" скидке.