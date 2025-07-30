09:28  30 июля
На Житомирщине 18-летний парень угнал мусоровоз
08:49  30 июля
Стрельба на Троещине: мужчина ранил прохожего из-за замечаний
01:35  30 июля
Возле Черновцов произошло землетрясение
UA | RU
UA | RU
30 июля 2025, 09:25

Глава АРМА Елена Дума подала заявление об отставке

30 июля 2025, 09:25
Читайте також українською мовою
фото: facebook.com/olena.duma
Читайте також
українською мовою

Глава Национального агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) Елена Дума написала заявление об уходе с должности

Об этом Елена Дума сообщила на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

Она попросила Кабинет Министров Украины удовлетворить заявление об отставке.

"Я умею принимать решения. Сегодня официально вступил в силу закон об усилении институциональной способности АРМА. Поэтому важно сделать это именно в этот день", - говорится в сообщении.

Елена Дума убеждена, что под ее руководством агентство прошло важные этапы трансформации, заложив крепкий фундамент и команду.

Также она подписала заявление, чтобы международный аудит АРМА проходил независимо.

Напомним, ранее Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство против уже бывшей вице-премьера Ольги Стефанишиной. Ее подозревают в злоупотреблении в АРМА властью или служебным положением, которое повлекло тяжкие последствия.

Ранее сообщалось, что мать Ольги Стефанишиной купила квартиру в Киеве по "космической" скидке.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Кабмин заявление отставка АРМА кадровые решения
Украине нужно 400 миллиардов гривен для финансирования сектора безопасности и обороны
29 июля 2025, 21:56
Чернышева сопровождали спецслужбы во избежание задержания НАБУ и САП — источник
25 июля 2025, 13:33
В Кабмине впервые прокомментировали решение Совета по НАБУ и САП
22 июля 2025, 21:41
Все новости »
29 июля 2025
Как власть "добывает" Министерство культуры и стратегических коммуникаций
Министерство, которое в начале каденции нынешней власти выглядело как один из краеугольных ее камней, постепенно взошло на псы
28 июля 2025
Чего ждать Украине от первых антиправительственных протестов во время полномасштабной войны
Случилось то, что рано или поздно должно было произойти – таково общее мнение относительно тех протестов, которые были спровоцированы "турборежимом" в принятии скандального законопроекта №12414, закон...
22 июля 2025
ЕС, бюджет и война. Чем для Украины обернется "ликвидация" НАБУ и САП
После 22 июля 2025 года о европейской интеграции Украины можно забыть
21 июля 2025
Роботы против российских оккупантов: как на Харьковщине проявилось будущее украинской армии
Роботизация войны, продемонстрированная 3 ОШБр, может и должна стать будущим как нашей войны, так и войн будущего
В Донецкой области оккупанты убили гражданского, ранены 7 человек
30 июля 2025, 10:30
В Полтаве нетрезвый таксист гонял по городу и влетел в жилой дом
30 июля 2025, 10:22
Ушел ловить раков и исчез: на Винниччине утонул мужчина
30 июля 2025, 10:15
В Харьковской области пограничники уничтожили технику и позиции россиян
30 июля 2025, 10:14
Ночью ПВО приземлила более 50 российских "шахедов" и БпЛА-имитаторов
30 июля 2025, 09:55
Враг обстрелял Очаков из РСЗО: повреждено более десяти домов и многоэтажка
30 июля 2025, 09:49
На Житомирщине 18-летний парень угнал мусоровоз
30 июля 2025, 09:28
Россияне ударили по вокзалу в Павлограде: поезда курсируют по измененному маршруту
30 июля 2025, 09:00
Стрельба на Троещине: мужчина ранил прохожего из-за замечаний
30 июля 2025, 08:49
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Как власть "добывает" Министерство культуры и стратегических коммуникаций
Чего ждать Украине от первых антиправительственных протестов во время полномасштабной войны
Все публикации »
Вадим Денисенко
Геннадий Друзенко
Алексей Гончаренко
Все блоги »