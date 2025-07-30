Глава АРМА Елена Дума подала заявление об отставке
Глава Национального агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) Елена Дума написала заявление об уходе с должности
Об этом Елена Дума сообщила на своей странице в Facebook, передает RegioNews.
Она попросила Кабинет Министров Украины удовлетворить заявление об отставке.
"Я умею принимать решения. Сегодня официально вступил в силу закон об усилении институциональной способности АРМА. Поэтому важно сделать это именно в этот день", - говорится в сообщении.
Елена Дума убеждена, что под ее руководством агентство прошло важные этапы трансформации, заложив крепкий фундамент и команду.
Также она подписала заявление, чтобы международный аудит АРМА проходил независимо.
Напомним, ранее Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство против уже бывшей вице-премьера Ольги Стефанишиной. Ее подозревают в злоупотреблении в АРМА властью или служебным положением, которое повлекло тяжкие последствия.
Ранее сообщалось, что мать Ольги Стефанишиной купила квартиру в Киеве по "космической" скидке.