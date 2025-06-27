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27 июня 2025, 14:25

Сказочная цена: мать министерки Юстиции купила квартиру в Киеве по "космической" скидке

27 июня 2025, 14:25
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Фото из открытых источников
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Журналисты выяснили, что у матери Ольги Стефанишиной есть квартира в одном из ЖК в столице. При этом цена, по которой жилье было куплено, удивила даже риэлтора

Об этом сообщает Общественное, передает RegioNews.

По данным журналистов, в октябре 2022 года мать министерки юстиции Ольги Стефанишиной приобрела трехкомнатную квартиру в жилом комплексе "Львовская площадь" в Киеве. Известно, что площадь жилья составляет 100 кв.

Официально жилье было приобретено за 3 042 692 гривны – около 83 205 долларов на момент покупки. При этом, отметили СМИ, минимальная цена от застройщика на трехкомнатные квартиры в этом ЖК в октябре 2022 года стартовала от 12 000 000 гривен или 300 110 долларов.

Риэлтор Алексей Глуничик подтвердил, что мать министерши купила квартиру по "нереалистичной" цене. По его словам, от 2 000 долларов за квадрат там продавали жилье по меньшей мере.

В декларации самой Стефанишиной квартира мамы не указана. Хотя указана информация о другой квартире матери в столице площадью 74 квадратных метра. Из разговора с Надеждой Кравец журналистом стало ясно, что ее дочь пользуется ее квартирой, но какой именно неизвестно.

Напомним, ранее бывшему заместителю городского головы Днепра Александру Сидоренко сообщили о подозрении в незаконном обогащении на сумму около 9 миллионов гривен. По данным правоохранителей, чиновник не задекларировал ряд активов и имущества. При этом установили, что в 2020-2021 годах его бывшая жена стала владелицей имущества и корпоративных прав общей стоимостью более 15 миллионов гривен.

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