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Народный депутат Алексей Гончаренко рассказал, что материалы о возможной причастности вице-премьера Ольги Стефанишиной к злоупотреблениям в АРМА переданы в Национальное антикоррупционное бюро

Об этом он сообщил у себя на странице в Фейсбуке, передает RegioNews.

По словам депутата, такой ответ он получил по своему запросу от Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК). Речь идет о журналистском расследовании "Украинской правды", согласно которому предприятия, переданные АРМА, впоследствии оказывались в управлении компании, связанной с бывшим мужем Ольги Стефанишиной.

В НАПК не выявили конфликта интересов, однако, несмотря на это, передали материалы дела в НАБУ после депутатского запроса.

"Теперь ждем выводов НАБУ", - подытожил Гончаренко.

О расследовании УП

Журналисты обнаружили, что через АРМА (Агентство по розыску и менеджменту активов) четыре арестованных актива, среди которых и Дом профсоюзов в Киеве, были переданы под управление консорциума "КАМпаритет".

Этот консорциум, как обнаружили СМИ, связан с бывшим мужем вице-премьера Ольги Стефанишиной, Михаилом Стефанишиным, а также с Тарасом Голубом — эксрадником Стефанишиной, вызывающим вопрос о возможных нарушениях на конкурсах АРМА.

При этом, согласно выводам экспертов и материалов, в документах, представленных "КАМпаритетом", выявлены признаки нарушений и даже подделки подписей, но АРМА заявляет, что не проводило одновременно экспертиз подлинности печатей или подписей. В ответ на расследование АРМА сообщило, что не обнаруживало оснований для сомнений, а соответствующие работники, проводившие тендеры, были уволены

Реакция Стефанишиной

Вицепремьер назвала расследование "маниакальной попыткой вплести ее" в дела своих бывших — мол, ее взаимодействие с эксчеловиком ограничивается только вопросами детей, и никакого обращения к АРМА или содействия тендерам с ее стороны не было. Она также заверила, что Министерство юстиции и лично не имеют никакого отношения к назначениям в АРМА.

Напомним, ранее мы рассказывали, что мать министерки Юстиции Ольги Стефанишиной купила квартиру в Киеве по "космической" скидке.