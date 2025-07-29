Украине нужно 400 миллиардов гривен для финансирования сектора безопасности и обороны

иллюстративное фото: из открытых источников

Как сообщает RegioNews, об этом премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила в эфире национального телемарафона.

По ее словам, в 2025 году правительство намерено привлечь 39 миллиардов долларов внешнего финансирования.

"Это только на 2025 год. И, конечно, мы работаем с партнерами, чтобы получить дополнительное финансирование и иметь уверенность в 2026 году", - сказала Свириденко.

Она рассказала, что планируется добавить в государственный бюджет 400 миллиардов гривен, которые будут использованы для финансирования сектора безопасности и обороны.

Ранее Свириденко прокомментировала масштабы коррупции на Украине и заявила, что проблема коррупции в нашей стране значительно преувеличена. Она сообщила, что подавляющее большинство украинцев считают коррупцию широко распространенной, но действительно мало людей сталкивались с ней на практике.