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29 июля 2025, 21:56

Украине нужно 400 миллиардов гривен для финансирования сектора безопасности и обороны

29 июля 2025, 21:56
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Кабинет Министров планирует привлечь 400 миллиардов гривен для финансирования сектора безопасности и обороны

Как сообщает RegioNews, об этом премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила в эфире национального телемарафона.

По ее словам, в 2025 году правительство намерено привлечь 39 миллиардов долларов внешнего финансирования.

"Это только на 2025 год. И, конечно, мы работаем с партнерами, чтобы получить дополнительное финансирование и иметь уверенность в 2026 году", - сказала Свириденко.

Она рассказала, что планируется добавить в государственный бюджет 400 миллиардов гривен, которые будут использованы для финансирования сектора безопасности и обороны.

Ранее Свириденко прокомментировала масштабы коррупции на Украине и заявила, что проблема коррупции в нашей стране значительно преувеличена. Она сообщила, что подавляющее большинство украинцев считают коррупцию широко распространенной, но действительно мало людей сталкивались с ней на практике.

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