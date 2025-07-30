Голова АРМА Олена Дума подала заяву про відставку

фото: facebook.com/olena.duma

Голова Національного агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) Олена Дума написала заяву про звільнення з посади

Про це Олена Дума повідомила на своїй сторінці в Facebook, передає RegioNews.

Вона попросила Кабінет Міністрів України задовольнити заяву про відставку.

"Я вмію приймати рішення. Сьогодні офіційно вступив в силу закон про посилення інституційної спроможності АРМА. Тому важливо зробити це саме у цей день", — йдеться в повідомленні.

Олена Дума переконана, що під її керівництвом агентство пройшло важливі етапи трансформації, заклавши міцний фундамент і команду.

Також вона підписала заяву, щоб міжнародний аудит АРМА "проходив незалежно".

Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, Думу вирішили звільнити після презентації книги "АРМАгедон".

Нагадаємо, раніше Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила кримінальне провадження проти вже колишньої віце-премʼєрки Ольги Стефанішиної. Її підозрюють у зловживанні в АРМА владою або службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки.

Раніше повідомлялося, що мати Ольги Стефанішиної купила квартиру в Києві за "космічною" знижкою.