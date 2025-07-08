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08 июля 2025, 09:30

Из-за российских ударов ТЦК будут работать по-новому

08 июля 2025, 09:30
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фото: Телеграф
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После российских ударов по территориальным центрам комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) их работа будет частично изменена по соображениям безопасности

Об этом сообщил представитель Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев, передает RegioNews.

По его словам, рассматривается несколько вариантов переформатирования: рассредоточение подразделений, дистанционное предоставление услуг, цифровизация через приложение "Резерв+".

"Приходится менять формат, чтобы обезопасить как персонал, так и посетителей ТЦК. Кстати часто это и ветераны, и пенсионеры, и члены семей военнослужащих", - подчеркнул Саранцев.

Также, по словам спикера, в ТЦК уже действуют алгоритмы безопасности: во время воздушной тревоги учреждения закрываются, людей эвакуируют в безопасные места.

Минобороны, со своей стороны, работает над дальнейшим упрощением и цифровизацией процессов взаимодействия с гражданами.

Российские удары по зданиям ТЦК: что известно

В последнее время российские войска системно наносят удары по территориальным центрам комплектования и социальной поддержки в разных регионах Украины, в основном с помощью ударных БпЛА.

7 июля

6 июля

3 июля

30 июня

  • В Кривом Роге зафиксирован удар вблизи районного ТЦК, возник пожар.

Напомним, в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки Львовщины ужесточились меры безопасности.

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