Из-за российских ударов ТЦК будут работать по-новому
После российских ударов по территориальным центрам комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) их работа будет частично изменена по соображениям безопасности
Об этом сообщил представитель Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев, передает RegioNews.
По его словам, рассматривается несколько вариантов переформатирования: рассредоточение подразделений, дистанционное предоставление услуг, цифровизация через приложение "Резерв+".
"Приходится менять формат, чтобы обезопасить как персонал, так и посетителей ТЦК. Кстати часто это и ветераны, и пенсионеры, и члены семей военнослужащих", - подчеркнул Саранцев.
Также, по словам спикера, в ТЦК уже действуют алгоритмы безопасности: во время воздушной тревоги учреждения закрываются, людей эвакуируют в безопасные места.
Минобороны, со своей стороны, работает над дальнейшим упрощением и цифровизацией процессов взаимодействия с гражданами.
Российские удары по зданиям ТЦК: что известно
В последнее время российские войска системно наносят удары по территориальным центрам комплектования и социальной поддержки в разных регионах Украины, в основном с помощью ударных БпЛА.
7 июля
- При атаке на Харьков зафиксировано попадание в здание Харьковского областного ТЦК и СП и прилегающую территорию.
- В Запорожье попадание рядом с Запорожским областным ТЦК и СП.
6 июля
- Россияне нанесли удар по Кременчугскому районному ТЦК и СП.
3 июля
- В результате атаки дронов пострадала территория Полтавского городского и областного ТЦК и СП.
30 июня
- В Кривом Роге зафиксирован удар вблизи районного ТЦК, возник пожар.
Напомним, в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки Львовщины ужесточились меры безопасности.