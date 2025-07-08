Из-за российских ударов ТЦК будут работать по-новому

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После российских ударов по территориальным центрам комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) их работа будет частично изменена по соображениям безопасности

Об этом сообщил представитель Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев, передает RegioNews.

По его словам, рассматривается несколько вариантов переформатирования: рассредоточение подразделений, дистанционное предоставление услуг, цифровизация через приложение "Резерв+".

"Приходится менять формат, чтобы обезопасить как персонал, так и посетителей ТЦК. Кстати часто это и ветераны, и пенсионеры, и члены семей военнослужащих", - подчеркнул Саранцев.

Также, по словам спикера, в ТЦК уже действуют алгоритмы безопасности: во время воздушной тревоги учреждения закрываются, людей эвакуируют в безопасные места.

Минобороны, со своей стороны, работает над дальнейшим упрощением и цифровизацией процессов взаимодействия с гражданами.

Российские удары по зданиям ТЦК: что известно

В последнее время российские войска системно наносят удары по территориальным центрам комплектования и социальной поддержки в разных регионах Украины, в основном с помощью ударных БпЛА.

7 июля

При атаке на Харьков зафиксировано попадание в здание Харьковского областного ТЦК и СП и прилегающую территорию.

В Запорожье попадание рядом с Запорожским областным ТЦК и СП.

6 июля

Россияне нанесли удар по Кременчугскому районному ТЦК и СП.

3 июля

В результате атаки дронов пострадала территория Полтавского городского и областного ТЦК и СП.

30 июня

В Кривом Роге зафиксирован удар вблизи районного ТЦК, возник пожар.

Напомним, в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки Львовщины ужесточились меры безопасности.