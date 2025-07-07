В Харькове РФ нанесла удар БпЛА по зданию ТЦК

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Россияне нанесли удар по областному ТЦК в Харькове

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Сухопутные войска ВС Украины.

"Сегодня, 7 июля враг нанес воздушные удары БпЛА по Харькову", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате атаки произошло попадание вражеских БПЛА в здание Харьковского областного ТЦК и СП и прилегающую территорию.

Предварительно, в Харьковском ТЦК ранены 3 человека. На месте работают экстренные службы.

Напомним, утром 7 июля Харьков подвергся массированной атаке вражескими дронами.