Россияне атаковали дронами здание ТЦК в Кременчуге

фото: из социальных сетей

Сегодня утром, 6 июля, российские войска атаковали дронами город Кременчуг Полтавской области. Оккупанты били по зданию Кременчугского районного ТЦК и СП

Об этом сообщили Сухопутные войска ВСУ, передает RegioNews.

По имеющимся данным, вражеские БпЛА попали и в жилой дом неподалеку.

"Предварительно среди военнослужащих и работников ТЦК и СП раненых и погибших нет. На месте работают экстренные службы. Дополнительная информация о пострадавших уточняется", ― заявили в Сухопутных войсках.

Напомним, утром 3 июля Полтаву массированно атаковали российские беспилотники. Несколько из них попали в здание ТЦК.

По данным Полтавской ОВА, погибли два человека, 11 — ранены.

Позже в соцсетях появилось видео прилетов по территориальному центру комплектования и социальной поддержке.

Ранее сообщалось, что 30 июня россияне атаковали Кривой Рог. Дрон-камикадзе попал по зданию ТЦК. Военнослужащие и работники учреждения не пострадали. Однако ранены гражданские, находившиеся рядом с местом вражеской атаки.