Через російські удари ТЦК працюватимуть по-новому
Після російських ударів по територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) їхню роботу буде частково змінено з міркувань безпеки
Про це повідомив речник Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев, передає RegioNews.
За його словами, розглядається кілька варіантів переформатування: розосередження підрозділів, дистанційне надання послуг, цифровізація через додаток "Резерв+".
"Доводиться змінювати формат, щоб убезпечити як персонал, так і відвідувачів ТЦК. До речі часто це є і ветерани, і пенсіонери, і члени сімей військовослужбовців", – наголосив Саранцев.
Також, за словами речника, у ТЦК вже діють алгоритми безпеки: під час повітряної тривоги установи зачиняються, людей евакуюють у безпечні місця.
Міноборони, зі свого боку, працює над подальшим спрощенням і цифровізацією процесів взаємодії з громадянами.
Російські удари по будівлях ТЦК: що відомо
Останнім часом російські війська системно завдають ударів по територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки в різних регіонах України, здебільшого — за допомогою ударних БпЛА.
7 липня
- Під час атаки на Харків зафіксовано влучання в будівлю Харківського обласного ТЦК та СП і прилеглу територію.
- У Запоріжжі — влучання поруч із Запорізьким обласним ТЦК та СП.
6 липня
- Росіяни завдали удару по Кременчуцькому районному ТЦК та СП.
3 липня
- Унаслідок атаки дронів постраждала територія Полтавського міського та обласного ТЦК та СП.
30 червня
- У Кривому Розі зафіксовано удар поблизу районного ТЦК, виникла пожежа.
Нагадаємо, у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки Львівщини посилили заходи безпеки.