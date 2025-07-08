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08 липня 2025, 09:30

Через російські удари ТЦК працюватимуть по-новому

08 липня 2025, 09:30
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фото: Телеграф
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Після російських ударів по територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) їхню роботу буде частково змінено з міркувань безпеки

Про це повідомив речник Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев, передає RegioNews.

За його словами, розглядається кілька варіантів переформатування: розосередження підрозділів, дистанційне надання послуг, цифровізація через додаток "Резерв+".

"Доводиться змінювати формат, щоб убезпечити як персонал, так і відвідувачів ТЦК. До речі часто це є і ветерани, і пенсіонери, і члени сімей військовослужбовців", – наголосив Саранцев.

Також, за словами речника, у ТЦК вже діють алгоритми безпеки: під час повітряної тривоги установи зачиняються, людей евакуюють у безпечні місця.

Міноборони, зі свого боку, працює над подальшим спрощенням і цифровізацією процесів взаємодії з громадянами.

Російські удари по будівлях ТЦК: що відомо

Останнім часом російські війська системно завдають ударів по територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки в різних регіонах України, здебільшого — за допомогою ударних БпЛА.

7 липня

6 липня

3 липня

30 червня

  • У Кривому Розі зафіксовано удар поблизу районного ТЦК, виникла пожежа.

Нагадаємо, у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки Львівщини посилили заходи безпеки.

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