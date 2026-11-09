Фото: ОВА

С вечера 9 ноября русские войска почти 20 раз атаковали беспилотниками пять районов Днепропетровской области

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

В Днепре в результате атаки повреждено предприятие, а в Каменском – инфраструктура.

В Криворожском районе россияне нанесли удар по инфраструктуре Гречаноподовской громады.

В Самаровском районе под атаками оказались Песчанская и Черкасская громады. Там повреждена станция технического обслуживания и автомобили.

На Никопольщине российские войска атаковали Никополь и Покровскую громаду.

Напомним, вечером 8 ноября российские войска нанесли удар по центральной части Балаклеи Харьковской области. Пострадали три человека.