Ночью украинская ПВО приземлила более 30 вражеских беспилотников

фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 8 июля армия РФ запустила по Украине четыре ракеты, а также 54 ударных дронов типа "Shahed" и беспилотников-имитаторов разных типов. Силы ПВО обезвредили 34 вражеских БпЛА

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.

Враг запустил дроны из направлений - Курск, Орел - РФ, Гвардейское - ВОТ Крыма. Также Россия ударила четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300 из Курской области.

"По состоянию на 08.00 противовоздушной обороной обезврежены 34 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере и юге страны. 26 — сбиты огневыми средствами поражения, 8 — локационно потеряно/подавлено РЭБ", — говорится в сообщении.

Отмечается, что попадание БпЛА зафиксировали в пяти локациях.