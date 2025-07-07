В ТЦК Львовщины установили металлоискатели и усилили охрану
В территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) Львовщины ужесточились меры безопасности в связи с недавними российскими атаками на такие объекты в других областях
Об этом сообщили источники Суспильного в ТЦК, передает RegioNews.
В частности, усилена бдительность роты охраны, на входах используют металлоискатели.
Пока смена адресов центров не предвидится, но ситуацию постоянно мониторят.
Российские удары по зданиям ТЦК: что известно
В последнее время российские войска системно наносят удары по территориальным центрам комплектования и социальной поддержки в разных регионах Украины, в основном с помощью ударных БпЛА.
7 июля
- Во время атаки на Харьков зафиксировано попадание в здание Харьковского областного ТЦК и СП и прилегающую территорию.
- В Запорожье попадание рядом с Запорожским областным ТЦК и СП.
6 июля
- Россияне нанесли удар по Кременчугскому районному ТЦК и СП.
3 июля
- В результате атаки дронов пострадала территория Полтавского городского и областного ТЦК и СП.
30 июня
- В Кривом Роге зафиксирован удар вблизи районного ТЦК, возник пожар.
Напомним, из-за напряженной ситуации безопасности Винницкий ТЦК временно приостановил работу по своему постоянному адресу на ул. Даниила Галицкого, 31.