В ТЦК Львовщины установили металлоискатели и усилили охрану

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В территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) Львовщины ужесточились меры безопасности в связи с недавними российскими атаками на такие объекты в других областях

Об этом сообщили источники Суспильного в ТЦК, передает RegioNews.

В частности, усилена бдительность роты охраны, на входах используют металлоискатели.

Пока смена адресов центров не предвидится, но ситуацию постоянно мониторят.

Российские удары по зданиям ТЦК: что известно

В последнее время российские войска системно наносят удары по территориальным центрам комплектования и социальной поддержки в разных регионах Украины, в основном с помощью ударных БпЛА.

7 июля

Во время атаки на Харьков зафиксировано попадание в здание Харьковского областного ТЦК и СП и прилегающую территорию.

В Запорожье попадание рядом с Запорожским областным ТЦК и СП.

6 июля

Россияне нанесли удар по Кременчугскому районному ТЦК и СП.

3 июля

В результате атаки дронов пострадала территория Полтавского городского и областного ТЦК и СП.

30 июня

В Кривом Роге зафиксирован удар вблизи районного ТЦК, возник пожар.

Напомним, из-за напряженной ситуации безопасности Винницкий ТЦК временно приостановил работу по своему постоянному адресу на ул. Даниила Галицкого, 31.