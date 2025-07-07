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07 июля 2025, 12:58

В ТЦК Львовщины установили металлоискатели и усилили охрану

07 июля 2025, 12:58
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фото: Facebook.com/OOTCKSP
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В территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) Львовщины ужесточились меры безопасности в связи с недавними российскими атаками на такие объекты в других областях

Об этом сообщили источники Суспильного в ТЦК, передает RegioNews.

В частности, усилена бдительность роты охраны, на входах используют металлоискатели.

Пока смена адресов центров не предвидится, но ситуацию постоянно мониторят.

Российские удары по зданиям ТЦК: что известно

В последнее время российские войска системно наносят удары по территориальным центрам комплектования и социальной поддержки в разных регионах Украины, в основном с помощью ударных БпЛА.

7 июля

6 июля

3 июля

30 июня

  • В Кривом Роге зафиксирован удар вблизи районного ТЦК, возник пожар.

Напомним, из-за напряженной ситуации безопасности Винницкий ТЦК временно приостановил работу по своему постоянному адресу на ул. Даниила Галицкого, 31.

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охрана Львовская область атака мобилизация российская армия меры безопасности металлоискатели
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