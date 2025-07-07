В Винницком ТЦК опровергли изменение адреса приема граждан

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В Винницком областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) сообщили о постороннем вмешательстве в официальную страницу учреждения

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Винницкий областной ТЦК и СП.

Отмечается, что информация об изменении места приема граждан была отредактирована без ведома учреждения.

"Информация, изложенная в сообщении, была изменена в результате постороннего вмешательства", - говорится в официальном заявлении центра.

Там подчеркивают, что в условиях угрозы ракетных ударов России по объектам ТЦК в других регионах личный состав в Виннице был рассредоточен в целях безопасности.

При этом все меры мобилизации продолжаются в соответствии с планом, а прием граждан по медицинским, социальным и другим вопросам продолжается в штатном режиме.

В центре также заявили, что не имеют никакого отношения к адресам, ранее опубликованным в соцсетях и медиа, и призывали граждан получать информацию только из официальных источников.

Напомним, сегодня на официальной странице Винницкого ТЦК в Фейсбуке появилось сообщение о том, что территориальный центр комплектование временно приостановило работу по основному адресу.

Ранее сообщалось, что в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки Львовщины ужесточились меры безопасности в связи с недавними российскими атаками на такие объекты в других областях.