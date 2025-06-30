Момент прилета в ТЦК Кривого Рога попал на видео
В понедельник, 30 июня, в Кривом Роге зафиксировали момент попадания дрона-камикадзе по территориальному центру комплектования (ТЦК)
Видео опубликовали местные телеграммы-каналы и СМИ, передает RegioNews.
По их информации, было по меньшей мере два прилета, один из которых попал непосредственно по объекту.
Вот так выглядит здание ТЦК после удара "шахеда".
Напомним, председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул подтвердил попадание в результате атаки БпЛА. По его словам, в результате обстрела ранены три человека, один из них находится в тяжелом состоянии — его уже оперируют.
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