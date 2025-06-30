08:30  30 июня
В пруду на Кировоградщине обнаружили тело молодой женщины
07:54  30 июня
Стрельба в Софиевской Борщаговке: пуля попала в квартиру с ребенком
06:35  30 июня
В Харькове под обстрелами родилось более 50 детей
UA | RU
UA | RU
30 июня 2025, 11:40

Момент прилета в ТЦК Кривого Рога попал на видео

30 июня 2025, 11:40
Читайте також українською мовою
скриншот с видео
Читайте також
українською мовою

В понедельник, 30 июня, в Кривом Роге зафиксировали момент попадания дрона-камикадзе по территориальному центру комплектования (ТЦК)

Видео опубликовали местные телеграммы-каналы и СМИ, передает RegioNews.

По их информации, было по меньшей мере два прилета, один из которых попал непосредственно по объекту.

Вот так выглядит здание ТЦК после удара "шахеда".

Напомним, председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул подтвердил попадание в результате атаки БпЛА. По его словам, в результате обстрела ранены три человека, один из них находится в тяжелом состоянии — его уже оперируют.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война Днепропетровская область Кривой Рог здание БПЛА атака ТЦК
Обстрелы Харьковщины: 2 погибших и 8 раненых, среди них – ребенок
30 июня 2025, 10:51
За сутки на Сумщине – 3 раненых и десятки обстрелов из дронов, РСЗО и авиации
30 июня 2025, 09:35
Россияне убили мирного жителя Донецкой области, есть раненые
30 июня 2025, 09:10
Все новости »
27 июня 2025
Трамп и Зеленский на саммите НАТО. Что изменилось в Белом доме и чего ждать украинцам от войны
Неужели на американского нарцисса так повлиял костюм украинского президента?
24 июня 2025
Суды и протесты: как в селах борются против "оптимизации" больниц и школ
Существует масса случаев, когда местные органы власти принимали решения, игнорируя мнение общественности. Например, что касается школ и больниц, которые сегодня массово закрываются особенно в сельской...
23 июня 2025
(Не)доверие, публичность, открытость. Три урока, которые должны извлечь украинцы из истории Назария Гусакова
Очередной скандал – финансовая махинация переполошила все украинские соцсети
19 июня 2025
Облака НАБУ и САП вокруг Чернышева. Помогут ли главе МинЕда самые высокие кумовские связи
Антикоррупционные органы дотянулись до ближайшего президентского окружения. Как отреагирует Банковая – и не является ли такой реакцией внезапное назначение непонятного генпрокурора
В Сухопутных войсках прокомментировали удар по ТЦК в Кривом Роге
30 июня 2025, 12:55
В Одессе врач и эксжелезнодорожник шпионили для РФ: их задержала СБУ
30 июня 2025, 12:50
Оккупанты атаковали дроном центр Херсона: сгорело авто, ранен мужчина
30 июня 2025, 12:40
В Одесской области представитель благотворительного фонда организовал мошенническую схему
30 июня 2025, 12:39
В Кременчуге стартовал демонтаж памятника советским матросам
30 июня 2025, 12:15
Четверо военнослужащих из Киевщины будут судить за неисполнение боевого приказа
30 июня 2025, 11:59
В ОП рассказали, как гражданских будут готовить к национальному сопротивлению
30 июня 2025, 11:35
За неделю украинские пограничники уничтожили более 200 окупантов и обезвредили почти 500 беспилотников
30 июня 2025, 11:22
Атака дронов на Кривой Рог: трое раненых, один – в тяжелом состоянии
30 июня 2025, 11:08
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Трамп и Зеленский на саммите НАТО. Что изменилось в Белом доме и чего ждать украинцам от войны
Суды и протесты: как в селах борются против "оптимизации" больниц и школ
Все публикации »
Вадим Денисенко
Сергей Фурса
Максим Жорин
Все блоги »