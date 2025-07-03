Ужасные кадры из Полтавы: 3 удара по зданию ТЦК
В четверг, 3 июля, российские беспилотники атаковали Полтаву. В результате зафиксировано несколько попаданий в здание территориального центра комплектования (ТЦК)
Видео прилетов появилось в сети, передает RegioNews.
Последствия атаки уточняются, известно о сильном пожаре на месте происшествия.
ВНИМАНИЕ! На видео присутствует нецензурная лексика!
Вот так выглядит здание ТЦК в Полтаве после прилетов.
Информация о пострадавших и ущербе уточняется. Ждем официальных комментариев соответствующих служб.
Напомним, ранее мы сообщали, что в Полтаве российский дрон попал в здание ТЦК.
30 июня россияне атаковали Кривой Рог. Дрон-камикадзе также попал по зданию ТЦК.
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