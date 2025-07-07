Россияне ударили по ТЦК в Запорожье
Предварительно, среди военнослужащих Запорожского областного ТЦК ранен
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Сухопутные войска ВС Украины.
Сегодня, 7 июля, враг нанес воздушные удары БпЛА по Запорожье. В результате атаки произошло попадание вражеских БпЛА вблизи Запорожского областного Территориального центра комплектования и социальной поддержки.
На месте работают экстренные службы.
Напомним, россияне атаковали Запорожскую область авиацией и сотнями дронов.
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