Фото: Государственное бюро расследований.

Его водитель фактически работал только на одну должность, однако получал зарплату из нескольких учреждений

Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает RegioNews.

Государственное бюро расследований разоблачило руководителя Национальной академии аграрных наук Украины на злоупотреблении служебным положением. По данным следствия, должностное лицо оформило своего личного водителя сразу до четырех государственных агропредприятий, которые находятся под юрисдикцией академии.

Формально мужчина числился работником нескольких учреждений, однако фактически выполнял функцию личного водителя президента НААН. Он возил чиновника служебным авто одного из госпредприятий, не выполняя никаких должностных обязанностей на других местах "работы".

Эта схема позволила незаконно начислять водителю заработную плату за якобы проделанную работу на четырех разных должностях. Таким образом, из бюджета государственных предприятий систематически выводились средства без предоставления реальных услуг.

В настоящее время продолжается досудебное расследование. Правоохранители выясняют полный объем ущерба, а также проверяют возможную причастность других лиц к реализации этой схемы.

Напомним, в Киеве поймали двух наркокурьеров - "гастролеров", сбывавших альфа-PVP.