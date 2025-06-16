В Украине разоблачили масштабную коррупционную схему закупки техники для ВСУ

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

Сотрудники Государственного бюро расследований совместно со Службой безопасности разоблачили масштабную коррупционную схему по закупке грузовой техники для нужд одного из военных подразделений. Организаторы искусственно создавали условия для победы "нужной" компании в государственных тендерах.

Победителем стала заранее определенная компания, которая предложила товар более чем на 64 млн грн дороже, чем другие участники.

"По предварительным оценкам, ущерб государства может быть значительно большим, ведь указанная структура осуществляла поставки техники для более 17 воинских частей", - говорится в сообщении.

Напомним, ГБР сообщило о подозрении экснардепу в неуплате налогов более чем на 4 млрд грн.