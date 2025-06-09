У должностного лица ВСУ нашли 14 земельных участков в Киевской области, квартиру и несколько автомобилей
Сотрудники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении бывшему начальнику одного из центральных управлений Командования сил логистики Вооруженных Сил Украины в незаконном обогащении более чем на 12 млн грн
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.
Как выяснилось, в 2023-2024 годах чиновник и его семья стали владельцами 14 земельных участков в Киевской области, квартиры, автомобилей Toyota Tundra, Skoda Octavia, Hyundai Tucson, а также облигаций.
Кроме того, во время обыска по месту жительства последнего обнаружили оружие и боеприпасы, которые последний хранил без предусмотренного законом разрешения.
Бывшему чиновнику грозит до 10 лет лишения свободы.
Напомним, в Киеве командир воинской части заплатил 2000 долларов главе ВЛК, чтобы не ехать на фронт.