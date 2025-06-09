У должностного лица ВСУ нашли 14 земельных участков в Киевской области, квартиру и несколько автомобилей

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Сотрудники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении бывшему начальнику одного из центральных управлений Командования сил логистики Вооруженных Сил Украины в незаконном обогащении более чем на 12 млн грн

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

Как выяснилось, в 2023-2024 годах чиновник и его семья стали владельцами 14 земельных участков в Киевской области, квартиры, автомобилей Toyota Tundra, Skoda Octavia, Hyundai Tucson, а также облигаций.

Кроме того, во время обыска по месту жительства последнего обнаружили оружие и боеприпасы, которые последний хранил без предусмотренного законом разрешения.

Бывшему чиновнику грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве командир воинской части заплатил 2000 долларов главе ВЛК, чтобы не ехать на фронт.