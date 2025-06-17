Россияне атаковали Киевщину: ранена женщина, вспыхнули пожары

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Враг продолжает массированную атаку на Киевскую область, применяя ударные беспилотники и ракеты. В ночь на 17 июня под огнем оказались мирные населенные пункты региона

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник, передает RegioNews.

По его словам, в Вышгородском районе ранена женщина 1970 года рождения. У нее диагностирована резаная рана правого плеча.

Также сообщается о повреждении частного жилого дома — в здании выбиты окна в результате взрывной волны.

В Броварском районе вражеский удар спровоцировал пожар: загорелась крыша частного дома. Кроме того, зафиксировано возгорание хозяйственного здания на территории одного из предприятий.

Напомним, этой ночью, 17 июня, враг совершил комбинированную атаку на Киев, используя ударные дроны и баллистику. В городе значительные разрушения. По данным КМВА, известно о 14 погибших и 40 пострадавших.