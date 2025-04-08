10:59  07 апреля
В Полтаве полгода не будет горячей воды: список улиц
05:24  07 апреля
В Карпатах заблудились двое 17-летних юношей из Киева
04:28  07 апреля
На Харьковщине в электричке мужчина показывал пассажирам половой орган
UA | RU
UA | RU
08 апреля 2025, 06:45

ВСУ получили на вооружение украинского "R2-D2" с пулеметом

08 апреля 2025, 06:45
Читайте також українською мовою
фото: Министерство обороны Украины
Читайте також
українською мовою

Министерство обороны кодифицировало и допустило к использованию в подразделениях ВСУ наземный роботизированный комплекс "D-21-12R" украинского производства

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Министерство обороны Украины.

В ведомстве отметили, что комплекс "D-21-12R" имеет высокую проходимость по бездорожью, трясине и неглубоким водным препятствиям. Оператор управляет действиями наземного роботизированного комплекса, находясь в защищенном укрытии на значительном расстоянии.

"Наземный роботизированный комплекс оснащен крупнокалиберным пулеметом. Может выполнять широкую линейку задач по наблюдению, патрулированию, огневой поддержке наших подразделений, поражению живой силы и легкобронированной техники врага", — заявили в Минобороны.

Напомним, в течение первого квартала 2025 года к эксплуатации в Силах обороны было допущено более 350 новых образцов вооружения и военной техники, 87% из которых – отечественного производства.

Ранее сообщалось, что Минобороны допустило к использованию в подразделениях ВСУ автоматический гранатомет AGL-53 калибра 40 мм отечественного производства.

Зимой 2024 года ВСУ получили боевой модуль-пулемет "Wolly" и универсальный роботизированный наземный комплекс "CRAB-LS" украинского производства для логистики и эвакуации.

Также на вооружение ВСУ поступил украинский робот-пулемет "Droid TW 12.7".

Ранее Минобороны допустило к использованию в подразделениях ВСУ дистанционно управляемый модуль отечественного производства "Пернач".

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война Минобороны ВСУ роботы пулемет беспилотный комплекс
На Курщине Силы обороны уничтожили три российских ЗРК "Бук"
08 апреля 2025, 01:50
В ВСУ посчитали, какую цену отдает РФ за км² украинской территории
07 апреля 2025, 14:16
Пограничники дронами "Баба Яга" уничтожили 11 позиций оккупантов на Харьковщине
07 апреля 2025, 02:45
Все новости »
04 апреля 2025
Выборы в Украине: когда могут состояться и кому они нужны
Тема новых выборов президента и Верховной Рады Украины так или иначе остается в повестке дня, особенно ввиду возможного перемирия или вообще остановки войны. Когда именно состоятся эти выборы и кому в...
03 апреля 2025
Перемирие к Пасхе: воплотится ли эта идея в жизнь и чего ждать Украине
Дональд Трамп продолжает свою миротворческую деятельность, постепенно закапывая и свою репутацию и свои гипотетические шансы на Нобелевскую премию мира. Но, как это ни парадоксально, «пасхальное перем...
31 марта 2025
Дубайская трагедия с львовской моделью OnlyFans: что ждет украинок в ближневосточных монархиях
В последние три года, после начала полномасштабной войны, количество украинцев, прежде всего украинок, за рубежом серьезно возросло. Наши с вами соотечественники оказались в разных странах мира, в раз...
27 марта 2025
Смертники от ФСБ. Почему Россия начала 2025 год с терактов в Украине
2025 год войдет в историю российско-украинской войны как начало действительно террористической ее составляющей – уже без всяких военных прикрытий, а напрямую. Российские спецслужбы, прежде всего Федер...
Бойцы "Феникса" сожгли вражеский танк в Харьковской области
08 апреля 2025, 06:19
Разведчики показали, как уничтожают российские дроны прямо в небе
08 апреля 2025, 05:45
В Крыму фиксируют массовую гибель дельфинов из-за действий россиян, – ЦНС
08 апреля 2025, 05:11
Сокрушительный удар на $100 млн: ВСУ уничтожили российский ЗРК "Бук" в Луганской области
08 апреля 2025, 05:00
Победители прошлогоднего Евровидения оценили песню Ziferblat
08 апреля 2025, 04:40
Вблизи Сум обезвредили боевую часть российского беспилотника
08 апреля 2025, 04:15
Бывшего премьера Британии Джонсона укусил страус: его жена показала видео
08 апреля 2025, 03:40
На Львовщине разоблачили попытку контрабанды древесины более чем на миллион гривен
08 апреля 2025, 03:40
В Чернигове задержан диверсант: им оказался подросток
08 апреля 2025, 03:20
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Выборы в Украине: когда могут состояться и кому они нужны
Перемирие к Пасхе: воплотится ли эта идея в жизнь и чего ждать Украине
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Владимир Фесенко
Александр Мусиенко
Все блоги »