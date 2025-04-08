ВСУ получили на вооружение украинского "R2-D2" с пулеметом

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Министерство обороны кодифицировало и допустило к использованию в подразделениях ВСУ наземный роботизированный комплекс "D-21-12R" украинского производства

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Министерство обороны Украины.

В ведомстве отметили, что комплекс "D-21-12R" имеет высокую проходимость по бездорожью, трясине и неглубоким водным препятствиям. Оператор управляет действиями наземного роботизированного комплекса, находясь в защищенном укрытии на значительном расстоянии.

"Наземный роботизированный комплекс оснащен крупнокалиберным пулеметом. Может выполнять широкую линейку задач по наблюдению, патрулированию, огневой поддержке наших подразделений, поражению живой силы и легкобронированной техники врага", — заявили в Минобороны.

Напомним, в течение первого квартала 2025 года к эксплуатации в Силах обороны было допущено более 350 новых образцов вооружения и военной техники, 87% из которых – отечественного производства.

Ранее сообщалось, что Минобороны допустило к использованию в подразделениях ВСУ автоматический гранатомет AGL-53 калибра 40 мм отечественного производства.

Зимой 2024 года ВСУ получили боевой модуль-пулемет "Wolly" и универсальный роботизированный наземный комплекс "CRAB-LS" украинского производства для логистики и эвакуации.

Также на вооружение ВСУ поступил украинский робот-пулемет "Droid TW 12.7".

Ранее Минобороны допустило к использованию в подразделениях ВСУ дистанционно управляемый модуль отечественного производства "Пернач".