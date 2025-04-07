В ВСУ посчитали, какую цену отдает РФ за км² украинской территории

фото: Оперативное командование "Восток"

В ОСУВ "Хортица" подсчитали, какую цену отдает Россия за каждый квадратный километр украинской земли

Об этом сообщил официальный канал оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" в Telegram, передает RegioNews.

Так, за км² оккупанты теряют 146 солдат, один танк, две ББМ и более четырех пушек.

Отмечается, что в основу расчетов взяли потери российских войск за первые три месяца войны 2025 только на Восточном направлении, в зоне ответственности ОСУВ "Хортица".

"Российский народ платит сверхбольшую цену за желания кремля", – говорится в сообщении.

Напомним, общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину составляет более 925 тысяч солдат.