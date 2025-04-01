Украинские оружейники создали для ВСУ новый автоматический гранатомет

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Министерство обороны кодифицировало и допустило к использованию в подразделениях ВСУ автоматический гранатомет AGL-53 калибра 40 мм отечественного производства

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Этот гранатомет можно устанавливать на боевых машинах или легком вездеходном транспорте. Со специальной триногой он становится групповым пехотным оружием.

Новый образец гранатомета использует стандартные системы армий стран НАТО боеприпасы типоразмера 40х53 мм.

"Украинский гранатомет AGL-53 отличается лучшей точностью ведения огня и дальностью стрельбы по сравнению с советским аналогом - станковым автоматическим гранатометом АГС-17 калибра 30 мм. А также общей эргономичностью и надежностью конструкции", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Напомним, ранее Минобороны кодифицировало и допустило к использованию в подразделениях ВСУ семь образцов стрелкового вооружения и гранатометов производства западных оружейных компаний.