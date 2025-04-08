На Курщине Силы обороны уничтожили три российских ЗРК "Бук"

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В Курской области операторы 413-го отдельного батальона "Рейд" Сил беспилотных систем ВСУ во взаимодействии со сводным отрядом БПС "Джмиль" 78-й ОДШП на протяжении 12 часов обнаружили и поразили три российских зенитных ракетных комплекса "Бук"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Силы беспилотных систем Вооруженных Сил Украины.

Украинские защитники показали видео поражений вражеских ЗРК.

"Операторы СБС за 12 часов осуществили трижды #ПВОцид на Курщине. В частности, пилоты нанесли точных ударов FPV-дронам по пускозаряжающей установке (ПЗУ) "Бук-М2", которую противник замаскировал в лесополосе. Это привело к детонации ракет и ее уничтожению. Также операторы батальона поразили две пусковые установки ЗРК "Бук-М3", повредив их радары", - говорится в сообщении.

Отмечается, что радар является ключевым элементом ЗРК, предназначенным для "подсветки" воздушных целей и наведения ракет. Его уничтожение подрывает боевые возможности комплекса.

Военные добавляют, что "Бук-М3" (9K37M3/SA-17 Grizzly) – это современный мобильный зенитно-ракетный комплекс рф, один из ключевых элементов противовоздушной обороны противника. Он способен уничтожать воздушные цели на высотах до 35 км и сопровождать их на расстоянии до 70 км. Стоимость полного комплекса составляет около $45 млн.

Напомним, ранее на Донецком направлении подразделения Сил беспилотных систем ВСУ обнаружили и уничтожили российские зенитные ракетные комплексы "Бук" и "Тор".