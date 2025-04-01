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01 апреля 2025, 11:37

Более 350 новых образцов вооружения допущено к эксплуатации в ВСУ в 2025 году

01 апреля 2025, 11:37
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иллюстративный фото: Минобороны
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В первом квартале 2025 года Минобороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в Силах обороны более 350 новых образцов вооружения и военной техники, 87% из которых – отечественного производства

Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства, информирует RegioNews.

Для сравнения, за аналогичный период прошлого года было кодифицировано более 100 образцов вооружения. Среди них украинского производства было меньше половины.

Отмечается, что основную часть новых образцов вооружения составляют беспилотные авиационные комплексы, боеприпасы к ним, средства радиоэлектронной борьбы, автомобильная техника, инженерные средства и наземные роботизированные комплексы. Особое внимание было уделено дронам – в этом году к эксплуатации допущено почти 20 новых образцов беспилотников с управлением по оптоволокну.

"Анализ российско-украинской войны свидетельствует, что инновационные инструменты играют все большую роль на поле боя. Поэтому важно ускорить технологическое обновление нашей армии. Эффективное сотрудничество между украинскими оружейниками и военными, своевременное обеспечение наших воинов современным вооружением будут расширять возможности нашей армии", – отметил заместитель министра обороны Валерий Чуркин.

Напомним, ранее сообщалось, что Минобороны допустило к использованию в подразделениях ВСУ автоматический гранатомет AGL-53 калибра 40 мм отечественного производства.

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