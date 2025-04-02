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02 апреля 2025, 07:20

Удар БпЛА по Харькову: спасатели показали последствия массированной атаки РФ

02 апреля 2025, 07:20
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фото: ГСЧС Харьковщины
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В результате массированной дроновой атаки на Харьков ночью 2 апреля пострадали восемь человек, среди которых трое детей. В городе возникли масштабные пожары, поврежденные предприятия и дома

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС Украины в Харьковской области, информирует RegioNews.

"Зафиксированы попадания по двум гражданским предприятиям в Холодногорском районе. В производственных зданиях возникли 3 пожара площадью 1000, 800 и 70 м кв", — говорится в сообщении.

По имеющимся данным, в результате обстрела восемь человек пострадали, из них трое детей. Все получили острую реакцию на стресс. Кроме того, повреждены рядом расположенные частные жилые дома.

В настоящее время идет ликвидация последствий вражеской атаки. На местах попадания работают 89 спасателей и 29 единиц спецтехники ГСЧС. Также привлечены кинологи и пиротехники.

Напомним, ночью 2 апреля российская армия атаковала Харьков 15 беспилотниками. Сообщалось о восьми пострадавших.

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