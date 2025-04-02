Армия РФ атакует приграничья Сумщины: зафиксировано 89 взрывов

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Ночью и утром 2 апреля российские войска нанесли 32 удара по территории Сумской области, зафиксировано 89 взрывов

Об этом сообщила Сумская областная военная администрация, передает RegioNews.

Отмечается, что оккупанты обстреляли 6 общин.

По Шалыгинской общине россияне нанесли удар FPV-дроном.

Краснопольскую общину враг обстрелял из артиллерии, атаковал FPV-дроном и управляемыми авиабомбами.

Хотинскую общину атаковали управляемыми авиабомбами (КАБ).

В Юнаковской общине произошли удары КАБами, а также артиллерийские и минометные обстрелы.

Великописаревская община пострадала от артиллерийских атак и ударов FPV-дронов.

На территории Миропольской общины также зафиксирован удар с применением КАБов.

Напомним, в больнице скончался мужчина, получивший ранение в результате российского ракетного удара по Сумам 24 марта.

В результате атаки взрывная волна повлекла за собой значительные разрушения домов, выбила окна и двери в многоэтажках. В частности, вспыхнули пожары, разрушены здания, среди них – школа.

По состоянию на 28 марта было известно о 111 пострадавших, среди которых 87 взрослых и 24 ребенка.