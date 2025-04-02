Армия РФ атакует приграничья Сумщины: зафиксировано 89 взрывов
Ночью и утром 2 апреля российские войска нанесли 32 удара по территории Сумской области, зафиксировано 89 взрывов
Об этом сообщила Сумская областная военная администрация, передает RegioNews.
Отмечается, что оккупанты обстреляли 6 общин.
По Шалыгинской общине россияне нанесли удар FPV-дроном.
Краснопольскую общину враг обстрелял из артиллерии, атаковал FPV-дроном и управляемыми авиабомбами.
Хотинскую общину атаковали управляемыми авиабомбами (КАБ).
В Юнаковской общине произошли удары КАБами, а также артиллерийские и минометные обстрелы.
Великописаревская община пострадала от артиллерийских атак и ударов FPV-дронов.
На территории Миропольской общины также зафиксирован удар с применением КАБов.
Напомним, в больнице скончался мужчина, получивший ранение в результате российского ракетного удара по Сумам 24 марта.
В результате атаки взрывная волна повлекла за собой значительные разрушения домов, выбила окна и двери в многоэтажках. В частности, вспыхнули пожары, разрушены здания, среди них – школа.
По состоянию на 28 марта было известно о 111 пострадавших, среди которых 87 взрослых и 24 ребенка.