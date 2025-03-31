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Российский президент Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве россиян. Стало известно, на сколько военных в РФ станет больше

Об этом сообщает Радио Свобода, передает RegioNews.

Российский диктатор Путин подписал указ о весеннем призыве россиян в период с 1 апреля по 15 июля. В армию призовут 160 граждан РФ.

Следует отметить, что с прошлого года на срочную службу в РФ принимают граждан от 18 до 30 лет (ранее верхний предел составлял 27 лет). При этом в 2024 году во время весеннего призыва в армию забрали 150 тысяч человек, в 2023 – 147 тысяч человек, в 2022 – 134,5 тысяч человек.

В начале 2022 года армия РФ насчитывала около миллиона военных. Однако в течение трех лет полномасштабной войны против Украины РФ подняла численность до полутора миллионов человек.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский говорил о том, что РФ только имитирует переговоры о мире. По словам украинского лидера, россияне готовятся к новому наступлению. В частности, в Харьковской и Сумской областях.