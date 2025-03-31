14:35  31 марта
Во Львове будут судить мужчину, который до смерти избил полицейского
14:05  31 марта
В Сумской области активизировались российские диверсанты, – ГПСУ
10:48  31 марта
Повышение пенсии: кто получит больше денег с 1 апреля
UA | RU
UA | RU
31 марта 2025, 23:35

В РФ призовут в армию более 150 тысяч человек: диктатор Путин подписал указ

31 марта 2025, 23:35
Читайте також українською мовою
Фото: YouTube
Читайте також
українською мовою

Российский президент Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве россиян. Стало известно, на сколько военных в РФ станет больше

Об этом сообщает Радио Свобода, передает RegioNews.

Российский диктатор Путин подписал указ о весеннем призыве россиян в период с 1 апреля по 15 июля. В армию призовут 160 граждан РФ.

Следует отметить, что с прошлого года на срочную службу в РФ принимают граждан от 18 до 30 лет (ранее верхний предел составлял 27 лет). При этом в 2024 году во время весеннего призыва в армию забрали 150 тысяч человек, в 2023 – 147 тысяч человек, в 2022 – 134,5 тысяч человек.

В начале 2022 года армия РФ насчитывала около миллиона военных. Однако в течение трех лет полномасштабной войны против Украины РФ подняла численность до полутора миллионов человек.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский говорил о том, что РФ только имитирует переговоры о мире. По словам украинского лидера, россияне готовятся к новому наступлению. В частности, в Харьковской и Сумской областях.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Владимир Путин война
31 марта 2025
Дубайская трагедия с львовской моделью OnlyFans: что ждет украинок в ближневосточных монархиях
В последние три года, после начала полномасштабной войны, количество украинцев, прежде всего украинок, за рубежом серьезно возросло. Наши с вами соотечественники оказались в разных странах мира, в раз...
27 марта 2025
Смертники от ФСБ. Почему Россия начала 2025 год с терактов в Украине
2025 год войдет в историю российско-украинской войны как начало действительно террористической ее составляющей – уже без всяких военных прикрытий, а напрямую. Российские спецслужбы, прежде всего Федер...
26 марта 2025
Мизерная пенсия и нехватка лекарств: как живут люди с инвалидностью в условиях войны
В Украине насчитывается свыше трех миллионов людей с инвалидностью. В связи с военными действиями эта цифра продолжает увеличиваться. В то же время человек с ограниченными физическими возможностями им...
24 марта 2025
Битва в Арденнах, которой не было. Что ждет украинский футбол дальше
Сборная Украины снова уступила ключевой матч. Причем не просто уступила, а откровенно опозорилась. Но хуже всего в этой истории, что выводов никто делать не станет. А это с большой долей вероятности о...
Нидерланды выделят полмиллиарда евро на дроны для Украины
31 марта 2025, 23:55
В Умани произошел взрыв в жилом доме: пострадала местная жительница
31 марта 2025, 23:15
Подошел сзади, избил и обворовал: в Ровно женщина стала жертвой вора
31 марта 2025, 22:35
"Готовим встречу наших военных представителей для подготовки контингентов" – Зеленский провел разговор с британским премьером
31 марта 2025, 21:50
На Закарпатье водитель специально сбил полицейского
31 марта 2025, 21:30
Украинский фильм получил приз жюри на фестивале научной фантастики в Италии
31 марта 2025, 20:46
Отвезли в застенки, избивали, пытали током: объявили о подозрении россиянину, который пытал жителя Мелитополя
31 марта 2025, 20:45
В Ровно вводят почасовое водоснабжение для населения
31 марта 2025, 20:31
Россияне атаковали Днепропетровщину: в ОВА показали последствия
31 марта 2025, 20:11
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Дубайская трагедия с львовской моделью OnlyFans: что ждет украинок в ближневосточных монархиях
Смертники от ФСБ. Почему Россия начала 2025 год с терактов в Украине
Все публикации »
Валерий Чалый
Вадим Денисенко
Вадим Денисенко
Все блоги »