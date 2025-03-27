13:11  27 марта
Трагедия в Ровенской области: 5-летний мальчик выпал из окна
14:25  27 марта
В Николаевской области полиция усилила меры безопасности: в чем причина
07:23  27 марта
Уклоняющихся от мобилизации мужчин хотят ограничить в правах
UA | RU
UA | RU
27 марта 2025, 15:13

РФ готовится к новому наступлению - Зеленский

27 марта 2025, 15:13
Читайте також українською мовою
Фото: YouTube
Читайте також
українською мовою

Президент Украины считает, что Путин только затягивает время. По мнению Зеленского, россияне уже готовятся к новому наступлению

Об этом президент Украины сказал в интервью изданию Le Figaro, передает RegioNews.

По словам президента Украины, российский диктатор сейчас пытается выиграть время. Владимир Зеленский подчеркнул, что Путин просто готовится к весеннему наступлению.

"Мы видим подготовку к этой предстоящей операции. Мы поделились разведданными с нашими союзниками... Путин готовит новое наступление, в частности, в Сумах и Харьковской областях", - говорит украинский лидер.

По словам Зеленского, это наступление россияне планировали еще 8 месяцев назад. Однако ВСУ сорвали эти планы благодаря операции на территории Курской области.

Следует отметить, что, несмотря на переговоры о перемирии, россияне продолжают практически ежедневно атаковать украинские города. Президент Украины Владимир Зеленский говорил о том, что на фоне этого неуместно говорить об ослаблении давления на РФ. Он отметил, что Россия ежедневно затягивает эту войну и убивает, хотя на столе американское предложение о безусловном прекращении огня уже полмесяца.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Владимир Зеленский война
Удар дронами по Днепру: повреждено историческое здание
27 марта 2025, 10:59
Массированная атака на Харьков: количество пострадавших выросло
27 марта 2025, 10:36
Россия атаковала Украину ракетой и десятками дронов: как отработала ПВО
27 марта 2025, 10:13
Все новости »
27 марта 2025
Смертники от ФСБ. Почему Россия начала 2025 год с терактов в Украине
2025 год войдет в историю российско-украинской войны как начало действительно террористической ее составляющей – уже без всяких военных прикрытий, а напрямую. Российские спецслужбы, прежде всего Федер...
26 марта 2025
Мизерная пенсия и нехватка лекарств: как живут люди с инвалидностью в условиях войны
В Украине насчитывается свыше трех миллионов людей с инвалидностью. В связи с военными действиями эта цифра продолжает увеличиваться. В то же время человек с ограниченными физическими возможностями им...
24 марта 2025
Битва в Арденнах, которой не было. Что ждет украинский футбол дальше
Сборная Украины снова уступила ключевой матч. Причем не просто уступила, а откровенно опозорилась. Но хуже всего в этой истории, что выводов никто делать не станет. А это с большой долей вероятности о...
10 марта 2025
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Большая часть украинских пенсионеров живет за чертой бедности. В то же время разрыв в размерах пенсий может отличаться в сотню раз, если сравнивать минимальную пенсию с пенсиями работников правоохрани...
Смертники от ФСБ. Почему Россия начала 2025 год с терактов в Украине
27 марта 2025, 16:25
РФ атаковала железнодорожный вокзал в Херсоне: поврежден вагоны и инфраструктура
27 марта 2025, 15:50
СБУ разоблачила коллаборантов, которые помогали проводить "референдум" в Херсоне
27 марта 2025, 15:38
Пограничники "поджарили" пушку и укрытие оккупантов на Юге
27 марта 2025, 15:35
В Херсоне под российские обстрелы попала "скорая": пострадали медики
27 марта 2025, 15:25
Россияне массированно обстреляли центр Херсона: есть погибшие и раненый
27 марта 2025, 15:00
В МВД рассказали, сколько украинских территорий уже удалось разминировать
27 марта 2025, 14:54
В Одесской области браконьеры наловили рыбы почти на 750 тыс. грн
27 марта 2025, 14:42
В Киеве молодчики избили мужчину и угнали его Land Rover
27 марта 2025, 14:30
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Смертники от ФСБ. Почему Россия начала 2025 год с терактов в Украине
Мизерная пенсия и нехватка лекарств: как живут люди с инвалидностью в условиях войны
Все публикации »
Валерий Чалый
Владимир Фесенко
Вадим Денисенко
Все блоги »