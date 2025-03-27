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Президент Украины считает, что Путин только затягивает время. По мнению Зеленского, россияне уже готовятся к новому наступлению

Об этом президент Украины сказал в интервью изданию Le Figaro, передает RegioNews.

По словам президента Украины, российский диктатор сейчас пытается выиграть время. Владимир Зеленский подчеркнул, что Путин просто готовится к весеннему наступлению.

"Мы видим подготовку к этой предстоящей операции. Мы поделились разведданными с нашими союзниками... Путин готовит новое наступление, в частности, в Сумах и Харьковской областях", - говорит украинский лидер.

По словам Зеленского, это наступление россияне планировали еще 8 месяцев назад. Однако ВСУ сорвали эти планы благодаря операции на территории Курской области.

Следует отметить, что, несмотря на переговоры о перемирии, россияне продолжают практически ежедневно атаковать украинские города. Президент Украины Владимир Зеленский говорил о том, что на фоне этого неуместно говорить об ослаблении давления на РФ. Он отметил, что Россия ежедневно затягивает эту войну и убивает, хотя на столе американское предложение о безусловном прекращении огня уже полмесяца.