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По словам президента Украины, российская армия накапливает силы вдоль восточной границы. По его словам, это свидетельствует о желании РФ ударить по Сумской области.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает RegioNews .

По словам президента Украины, есть направления вдоль нашей восточной границы, где российская армия накапливает силы. Зеленский подчеркнул, что это свидетельствует о желании РФ нанести удар по Сумской области. Однако Украина это понимает и будет противодействовать.

"Хотелось бы, чтобы и все партнеры понимали, что именно планирует Путин, к чему готовится и что будет игнорировать. Накопление российских сил свидетельствует о том, что в Москве собираются игнорировать дипломатию и дальше. Затягивание войны Россией очевидно. Мы готовы предоставить партнерам всю реальную информацию о ситуации на фронте, в Курской области и вдоль границы", - добавил президент.

Напомним, ранее представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко говорил о том, что на Сумщине россияне постоянно пробуют зайти на нашу территорию малыми штурмовыми группами без бронированной техники. Их задача – зайти в территорию области максимально глубоко.