15:55  14 марта
В Киеве будут судить мужчину, который пригласил домой двух несовершеннолетних парней и изнасиловал
12:56  14 марта
Убивал украинцев: Финляндия приговорила к пожизненному заключению россиянина
13:42  14 марта
В КМИС рассказали, готовы ли украинцы поступиться некоторыми территориями
UA | RU
UA | RU
15 марта 2025, 13:45

РФ хочет "ударить" по Сумщине - Зеленский

15 марта 2025, 13:45
Читайте також українською мовою
Фото: YouTube
Читайте також
українською мовою

По словам президента Украины, российская армия накапливает силы вдоль восточной границы. По его словам, это свидетельствует о желании РФ ударить по Сумской области.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает RegioNews .

По словам президента Украины, есть направления вдоль нашей восточной границы, где российская армия накапливает силы. Зеленский подчеркнул, что это свидетельствует о желании РФ нанести удар по Сумской области. Однако Украина это понимает и будет противодействовать.

"Хотелось бы, чтобы и все партнеры понимали, что именно планирует Путин, к чему готовится и что будет игнорировать. Накопление российских сил свидетельствует о том, что в Москве собираются игнорировать дипломатию и дальше. Затягивание войны Россией очевидно. Мы готовы предоставить партнерам всю реальную информацию о ситуации на фронте, в Курской области и вдоль границы", - добавил президент.

Напомним, ранее представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко говорил о том, что на Сумщине россияне постоянно пробуют зайти на нашу территорию малыми штурмовыми группами без бронированной техники. Их задача – зайти в территорию области максимально глубоко.

"Эти малые штурмовые группы могут быть из двух военнослужащих, иногда группа может быть из пяти. Когда переходят по линии государственной границы, пытаются максимально быстро, используя и складки местности, и различные укрытия, продвигаются вглубь территории. Там закрепиться, дождаться таких же групп для наращивания их боевых возможностей. Эти группы уничтожаются", - рассказал Демченко.

война РФ Украина Владимир Зеленский
Нельзя разрешать Путину "играть" с прекращением огня в Украине - Стармер
15 марта 2025, 12:25
Трамп назвал в шутку заявление о завершении войны в Украине за 24 часа
14 марта 2025, 21:36
Зеленский сделал заявление о Курской операции ВСУ
14 марта 2025, 19:59
Все новости »
10 марта 2025
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Большая часть украинских пенсионеров живет за чертой бедности. В то же время разрыв в размерах пенсий может отличаться в сотню раз, если сравнивать минимальную пенсию с пенсиями работников правоохрани...
28 февраля 2025
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Теперь все перевозчики гуманитарной помощи или медицинских грузов смогут выезжать за границу только на общих основаниях — система "Шлях" для них пока закрыта. Соответствующее решение ввело правительст...
27 февраля 2025
Доплаты на детей и бесплатное жилье: как в регионах поддерживают людей с низким достатком
С началом полномасштабного вторжения уровень бедности в Украине вырос с 5% до 24%. Такие данные приводит Минсоцполитики. В этом материале RegioNews расскажет о нетипичных, на наш взгляд, инициативах п...
24 февраля 2025
Украина неинтересна Трампу, однако сдавать нас он не планирует – стратег и футуролог Андрей Длигач
О чем говорит политика Дональда Трампа по отношению к Украине и чего ждать от президента США в дальнейшем, почему россия не заплатит за войну с Украиной и как нашему государству следует развиваться в ...
Россияне атаковали Одесскую область дронами: есть пострадавшие
15 марта 2025, 13:15
Заказ или российский след: в полиции рассказали, какие есть версии убийства активиста Ганула в Одессе
15 марта 2025, 12:55
Нельзя разрешать Путину "играть" с прекращением огня в Украине - Стармер
15 марта 2025, 12:25
Почти 200 ударов беспилотниками и атаки по артиллерии: в полиции показали последствия атак по Запорожской области
15 марта 2025, 11:55
Мужчина отказался от повестки из-за больной матери и жены: как наказал его суд
15 марта 2025, 11:45
Россияне атаковали Донетчину 22 раза: в ОВА показали последствия вражеских атак
15 марта 2025, 11:25
Пришел в гости и зарезал: в Сумах расследуют убийство
15 марта 2025, 10:45
Тысячи людей в Одесской и Днепропетровщине остались без света - ДТЭК
15 марта 2025, 10:25
Оккупанты атаковали Киевщину: в полиции показали последствия обстрелов
15 марта 2025, 09:55
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Все публикации »
Валерий Чалый
Андрей Длигач
Татьяна Николаенко
Все блоги »