Нашумела статья в NYT и несколько тезисов. Нет, это не российское ипсо, как пишут отдельные вип-положительные блоггеры, это именно американская точка зрения на хронологию войны 2022-2024

Нашумела статья в NYT и несколько тезисов. Нет, это не российское ипсо, как пишут отдельные вип-положительные блоггеры, это именно американская точка зрения на хронологию войны 2022-2024

фото: иллюстративное

Автор, писавший этот материал – считается специалистом по теме обороны и разведки. Если внимательно читать абзацы, то видно, что львиную часть материалов дали американские генералы Донахью и Агуто – ответственные за работу напрямую с Залужным, Сырским и Забродским.

Момент, где американские партнеры в шоке из-за потопления крейсера "Москва" - как раз зеркало настроений Запада на апрель 2022. Когда была уверенность, что вторая армия мира сильна, что триндец. Что все это не очень долго. И вообще господствовало мнение, что нужно Путину сохранить лицо в этом конфликте. Это несправедливо, но как уж есть.

Из статьи видно, что американцы довели собственную оборону до такой ручки после Холодной войны, что размышляли, стоит ли давать больше "атакамсов" и "хаймарсов", потому что и самим не будет.

А вот Зеленскому прямо в нос тычат провал адекватной и справедливой мобилизации. В политической конкуренции с собственными генералами.

Это привело к тому, что осенью 2022 года российские оккупанты таки обновили свои ряды – и это дало свежей крови, а мы подошли к 2023 году с истощенными добровольцами первой волны.

С тех моментов, которые достойны внимания – это грубое вмешательство Зеленского ради пиара в чисто военное планирование. Там есть момент, как дату наступления переносили, чтобы президент красиво выступил для видео. "Президент Зеленский надеялся попасть на заседание Генассамблеи ООН в середине сентября и хотел продемонстрировать прогресс на поле боя, поэтому план контрнаступления был изменен в последнюю минуту".

Сорри, но все эти ООН напоминают заброшенный склеп где-то на Байковом кладбище, где подростки в поисках экстрима развивают пиво. менять под это реальные военные планы – это трэш.

Политическое давление Банковой вредило работе топ-пары генералов Залужному и Сырскому, и раздувало между ними конкуренцию, которая и так была в чисто рабочем смысле. Поэтому, за несколько дней до распиаренного контрнаступления 2023 года, Зеленский принял решение разделить ударные бригады и боеприпасы. Поэтому понятно, почему Вениславский забегал с алиби о типе "боевой иммунитет" для лица, не являющегося военнослужащим. А самых разных генералов и полковников таскают как скотину по судам, чтобы другие боялись.

Причем из статьи видно, что Залужный был склонен к ссорам, а Сырский – человек, ценящий приказы. Так получилось так. Вместо прорыва медленное продвижение на несколько сел. Вместо 12 бригад на юг ушло 7. Остальные – на Бахмут. Сам Сырский говорил американцам: "Я не согласен с планом, но выполняю приказ".

Конечно, Зеленскому тычат то, что он не принял решение снизить возраст мобилизации. Это политическое решение, на которое през не решился вовремя - потому что зуммеров планируют затянуть на выборы под лозунгом "просрали четверть страны, но мир". И извините, нынешняя компания Минобороны о хепимилах для молодняка – это злая дичь. Это показуха для таких американских генералов, чтобы не спрашивали, а чего у вас такая мобилизация?

Статья интересна, потому что раскрывает комплексы и пороки и украинцев, и американских партнеров. А еще показывает, что вмешательство Банковой в работу армии и генералов наделало беды. Можно только посочувствовать генералам, которые на Ставке слушают гениальные решения Зеленского пойти туда и сделать то для хорошей картинки.

Уже писала не раз и напомню. Я не прощу Банковой информационное нагнетание перед наступлением 2023 года. Все эти дубайские шоколадницы и бабы из инсты, надувавшие губы булхорнами, накачивали общество, что победа будет на новый год. Когда-то беседовала с одной горе-мамашей. Она говорила, что не участвовала в дезинформации Подоляка. А потом, когда я выставила видео-пруф этой тети – написала, что журналистика нового уровня, и законы не писаны. Сейчас эта счастливая мать постится рецепты курицы для ребенка и рекламирует тряпки. И в военные аналитики уже не лезет. Спасибо этим бежевым мамочкам на задаче Подоляка, что Юг мы увидим за много лет.

Отдельно подытожу, что эта статья не для того, чтобы сразиться или впасть в антиамериканизм. Это материал для понимания, как проработать ошибки, и где нужно заниматься обороной собственными руками. А не меряться фаллосами и рейтингами в момент, когда за несколько дней контрнаступление, решающее судьбу страны и людей на десятки лет вперед.