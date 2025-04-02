Ночью ПВО сбила более 40 российских "шахедов" и беспилотников-имитаторов

фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 2 апреля российская армия запустила по Украине 74 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников-имитаторов разных типов. Силы ПВО сбили 41 вражеский дрон, еще 20 — локационно потеряны

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.

По предварительным данным, противник запустил дроны из направлений – Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ, Чауда – Крым.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

"По состоянию на 09.00 подтверждены сбития 41 ударного БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, юге и востоке страны. 20 вражеских беспилотников-имитаторов - локационно потеряны (без негативных последствий)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате вражеской атаки пострадали Харьковщина, Донецкая и Одесская области.

Напомним, в течение марта противовоздушная оборона Сил обороны Украины уничтожила более 4 000 воздушных вражеских целей. Речь идет о вражеских ракетах и беспилотниках разных типов.