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29 марта 2025, 13:58

Зеленский о ночной атаке РФ: Россия смеется над миротворческими усилиями мира

29 марта 2025, 13:58
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фото: Getty images
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Президент Владимир Зеленский заявил, что РФ смеется над миротворческими усилиями мира, потому что до сих пор не испытывает реального давления

Об этом он написал в Фейсбуке, комментируя ночную атаку россиян на Днепр и другие города, передает RegioNews.

По словам Зеленского, в течение вчерашнего вечера и ночи Россия атаковала Украину: более 170 дронов , из них более 100 "шахедов". Массированный удар по Днепровщине , Киевщине , Сумщине , Харьковщине, Хмельнитчине.

"К сожалению, есть разрушение в каждом регионе, который был под ударом. Наша неизменная благодарность всем, кто помогает людям на местах после таких атак, спасает, оказывает медицинскую помощь, разбирает завалы", – отметил глава государства.

Россия смеется над миротворческими усилиями мира – затягивает войну и совершает этот террор, потому что до сих пор не испытывает реального давления.

"Дипломатия может сработать, но подкреплена шагами, которые усиливают наших воинов и лишают окупантов ресурсов для войны. Партнеры знают, что может помочь, какое именно давление, и это зависит от Америки, от Европы, от всех в мире, кто хочет результативной дипломатии", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, днем в субботу, 29 марта, оккупанты нанесли удар баллистикой по Кривому Рогу. Было известно о пяти раненых.

Ранее сообщалось, что чера вечером в Днепре в результате атаки "шахедов" погибли четыре человека и еще более 20 получили ранения. В городе уничтожен гостинично-ресторанный комплекс, повреждено много домов и автомобилей.

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