В Кривом Роге раздался взрыв: над город поднимается дым

иллюстративное фото: из открытых источников

В субботу, 29 марта, российские войска нанесли ракетный удар по Кривому Рогу

Об этом сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, передает RegioNews.

"Кривой Рог. Ракетная атака. Баллистика. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет. Возможны еще выходы. Берегите себя", – написал он.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак подтвердил удар по Кривому Рогу.

По его словам, предварительно есть пострадавшая.

Напомним, вечером в пятницу россияне атаковали Днепр. В в результате атаки погибли 4 человека, еще 21 – ранены. Массированный удар нанес масштабные разрушения и пожары – сгорел элитный ресторанный комплекс.

Впоследствии городские власти обнародовали фото последствий.

Ранее сообщалось, что в ночь на 29 марта российская армия атаковала Украину 172-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. В результате атаки пострадали Днепропетровщина, Харьковщина и Сумщина.