В Кривом Роге раздался взрыв: над город поднимается дым
В субботу, 29 марта, российские войска нанесли ракетный удар по Кривому Рогу
Об этом сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, передает RegioNews.
"Кривой Рог. Ракетная атака. Баллистика. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет. Возможны еще выходы. Берегите себя", – написал он.
Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак подтвердил удар по Кривому Рогу.
По его словам, предварительно есть пострадавшая.
Напомним, вечером в пятницу россияне атаковали Днепр. В в результате атаки погибли 4 человека, еще 21 – ранены. Массированный удар нанес масштабные разрушения и пожары – сгорел элитный ресторанный комплекс.
Впоследствии городские власти обнародовали фото последствий.
Ранее сообщалось, что в ночь на 29 марта российская армия атаковала Украину 172-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. В результате атаки пострадали Днепропетровщина, Харьковщина и Сумщина.