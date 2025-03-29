Атака по Кривому Рогу: оккупанты ударили по жилой застройке, есть раненые

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В результате ракетного удара по Кривому Рогу известно о пяти раненых, все – в среднем состоянии тяжести

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

По его словам, повреждены многоэтажки и частные дома, школа, автомойка.

Журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что "прилет" произошел среди домов, в один из которых ранее уже было прямое попадание ракетой.

Напомним, вчера вечером в Днепре в результате атаки "шахедов" погибли четыре человека и еще более 20 получили ранения. В городе уничтожен гостинично-ресторанный комплекс, повреждено много домов и автомобилей.

Впоследствии городские власти обнародовали фото последствий.