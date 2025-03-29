Прилет баллистики в Кривом Роге: в ГСЧС показали последствия атаки

фото: ГСЧС Днепропетровщины

Число пострадавших в результате российского ракетного удара по Кривому Рогу возросло до семи

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС, передает RegioNews.

Отмечается, что в результате атаки вспыхнул легковой автомобиль, который спасатели оперативно потушили.

Повреждены многоэтажные жилые дома, магазин, автомойка и инфраструктурный объект.

Кроме того, повреждены более 20 автомобилей.

Напомним, днем в субботу, 29 марта, оккупанты нанесли удар баллистикой по Кривому Рогу. Было известно о пяти раненых.

Ранее сообщалось, вчера вечером в Днепре в результате атаки "шахедов" погибли четыре человека и еще более 20 получили ранения. В городе уничтожен гостинично-ресторанный комплекс, повреждено много домов и автомобилей.