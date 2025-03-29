Массированный удар по Днепру: 4 погибших и более двух десятков раненых

фото: ГСЧС Днепропетровщины

В результате атаки российских беспилотников в Днепре погибли 4 человека, еще 21 – ранены. В городе зафиксированы значительные разрушения и пожары

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС, передает RegioNews.

Отмечается, что массированный удар повлек за собой масштабные разрушения и пожары.

В частности, горели гостинично-ресторанный комплекс, 11 частных домов, гаражи, СТО. Все возгорания ликвидированы.

По словам главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, в больницах остаются 13 пострадавших: самым молодым среди них – 19 лет, самому старшему –74.

По уточненным данным огнем уничтожены четыре частных дома, еще по меньшей мере десять повреждены. Изуродованы и несколько многоэтажек, учебное заведение, админздание, складские помещения, гаражи.

Разбиты десятки автомобилей, есть уничтоженные мотоциклы.

Отмечается, что силы ПВО сбили в Днепропетровской области 16 БпЛА.

Кроме того, уже с утра враг возобновил атаки на Никопольщину. Ударил дроном-камикадзе по Марганецкому обществу. Попал БпЛА и по Межевской общине на Синельниковщине. Там разбили крышу частного дома.

Напомним, вечером в пятницу россияне атаковали Днепр. В результате масштабного налета в городе возникло несколько пожаров – сгорел элитный ресторанный комплекс.