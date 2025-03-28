Россияне ударили по элитной гостинице в Днепре
Во время воздушной тревоги в Днепре были слышны звуки взрывов
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА (ОВА) Сергей Лысак.
По его словам, из-за атаки вражеских беспилотников у городов возникло несколько пожаров. Предварительно есть повреждения в жилом секторе. Вся информация уточняется.
"Остайтесь в безопасных местах. Берегите себя и близких", – написал он.
Также стало известно, что попадание в гостинично-ресторанный комплекс Bartolomeo.
Ранее мы сообщали, что Днепр атакуют вражеские беспилотники.
В Днепропетровской области обнаружили труп: СМИ сообщают, что это местный политикВсе новости »
28 марта 2025, 11:54Житель Днепропетровщины угнал грузовик работодателя и продал его на Киевщине
27 марта 2025, 18:00Удар дронами по Днепру: повреждено историческое здание
27 марта 2025, 10:59
27 марта 2025
Смертники от ФСБ. Почему Россия начала 2025 год с терактов в Украине
2025 год войдет в историю российско-украинской войны как начало действительно террористической ее составляющей – уже без всяких военных прикрытий, а напрямую. Российские спецслужбы, прежде всего Федер...
26 марта 2025
Мизерная пенсия и нехватка лекарств: как живут люди с инвалидностью в условиях войны
В Украине насчитывается свыше трех миллионов людей с инвалидностью. В связи с военными действиями эта цифра продолжает увеличиваться. В то же время человек с ограниченными физическими возможностями им...
24 марта 2025
Битва в Арденнах, которой не было. Что ждет украинский футбол дальше
Сборная Украины снова уступила ключевой матч. Причем не просто уступила, а откровенно опозорилась. Но хуже всего в этой истории, что выводов никто делать не станет. А это с большой долей вероятности о...
10 марта 2025
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Большая часть украинских пенсионеров живет за чертой бедности. В то же время разрыв в размерах пенсий может отличаться в сотню раз, если сравнивать минимальную пенсию с пенсиями работников правоохрани...
Во многих областях Украины объявлена воздушная тревога
28 марта 2025, 22:18В Киевской области Subaru сбила пешеходов
28 марта 2025, 22:14Как в Украине выросли продукты: что подорожало больше, а что меньше
28 марта 2025, 21:43Днепр атакуют вражеские беспилотники, слышны взрывы
28 марта 2025, 21:40ВСУ нанесли удар по Брянской области, откуда россияне запускала "Шахеды"
28 марта 2025, 21:22В Сумской области активизировались российские ДРГ
28 марта 2025, 20:45В Киеве полиция открыла три дела из-за инцидента возле Голосеевского ТЦК
28 марта 2025, 20:05Как руководство одной из воинских частей во Львове воровали государственные деньги: правоохранители разоблачили схему
28 марта 2025, 19:30На Киевщине мужчина из-за кражи телефона могу оказаться за решеткой
28 марта 2025, 19:23
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Смертники от ФСБ. Почему Россия начала 2025 год с терактов в Украине
Мизерная пенсия и нехватка лекарств: как живут люди с инвалидностью в условиях войны