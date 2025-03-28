Россияне ударили по элитной гостинице в Днепре

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Во время воздушной тревоги в Днепре были слышны звуки взрывов

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА (ОВА) Сергей Лысак.

По его словам, из-за атаки вражеских беспилотников у городов возникло несколько пожаров. Предварительно есть повреждения в жилом секторе. Вся информация уточняется.

"Остайтесь в безопасных местах. Берегите себя и близких", – написал он.

Также стало известно, что попадание в гостинично-ресторанный комплекс Bartolomeo.

Ранее мы сообщали, что Днепр атакуют вражеские беспилотники.