Масштабный пожар на Сумщине: россияне атаковали гражданскую инфраструктуру

фото: ГСЧС Сумщины

В ночь на 29 марта враг атаковал один из населенных пунктов Ахтырского района. В результате ударов возник масштабный пожар

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС, передает RegioNews.

Отмечается, что огонь охватил как жилые, так и нежилые помещения.

В ходе ликвидации пожара произошли повторные атаки. Спасатели успели скрыться в укрытии, однако обломками был поврежден пожарный автомобиль.

После нормализации ситуации пожарные вернулись к работе и полностью ликвидировали очаги возгорания.

К счастью, пострадавших нет.

Как сообщалось, в Краснопольском обществе Сумской области объявили обязательную эвакуацию из сел Осоевка, Хмелевка, Веселое и Лозовая.

Напомним, в ночь на 29 марта российская армия атаковала Украину 172-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов.

В результате атаки пострадали Днепропетровщина, Харьковщина и Сумщина.