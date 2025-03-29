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29 марта 2025, 10:18

Как выглядит Днепр после российской атаки: городские власти показали фото

29 марта 2025, 10:18
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фото: Днепропетровская ОВА
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Поздно вечером 28 марта российская армия совершила масштабную атаку на Днепр, погибли и ранены.

Фото последствий ночной атаки на город обнародовал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

"Кадры настоящего геноцида, ранящие в самое сердце. Мирные районы Днепра. Дома и улицы, где бурлила жизнь. Теперь выглядят так… Утро после сложной ночи. Держимся", – написал он.

Напомним, в В результате атаки российских беспилотников в Днепре погибли 4 человека, еще 21 – ранены. Массированный удар нанес масштабные разрушения и пожары – сгорел элитный ресторанный комплекс.

В ночь на 29 марта российская армия атаковала Украину 172-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. В результате атаки пострадали Днепропетровщина, Харьковщина и Сумщина.

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