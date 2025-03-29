Россияне запустили по Украине 172 БпЛА: сколько удалось сбить
В ночь на 29 марта российская армия атаковала Украину 172-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.
Отмечается, что воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
По состоянию на 08.30 подтверждено сбитие 94 ударных БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, востоке и центре страны.
Еще 69 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий).
В результате российской атаки пострадали Днепропетровщина, Харьковщина и Сумщина.
Напомним, в результате атаки российских беспилотников в Днепре погибли 4 человека, еще 21 – ранены. В городе зафиксированы значительные разрушения и пожары.