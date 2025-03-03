Саммит по Украине в Лондоне: о чем договорились лидеры Европы

фото: Офис Президента

В Лондоне на саммит, посвященный Украине, собрались 18 глав государств и правительств и руководители международных институтов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис Президента.

Отмечается, что лидеры обсудили продолжение финансовой поддержки украинской оборонной промышленности, включая инвестиции во внутреннее производство оружия, а также увеличение финансирования оборонной промышленности Европы.

Решения по санкциям против России, включая замороженные российские активы, будут оставаться на столе, пока не будет установлен устойчивый мир.

Кроме того, есть четкая позиция, что основой потенциального перемирия обязательно должны быть гарантии безопасности. В частности, рассматривается возможность привлечения механизмов Североатлантического договора как одной из гарантий безопасности и усиления украинской армии.

Начало перемирия должно начаться с обмена пленными и возвращения детей. Это шаг, который продемонстрирует истинное намерение России по поводу мира, подчеркнули в ОП.

Также лидеры обсудили важность роли США в обеспечении достаточной поддержки и совместной работы ради окончания войны и трансатлантического единства.

Кроме того, будет продолжаться разработка конкретного плана на основе предложений Франции и Великобритании.

Напомним, 2 марта в Лондоне завершился саммит по Украине и безопасности. Встречу организовал британский премьер-министр Кир Стармер.

Саммит состоялся после того, как Трамп и Зеленский поссорились в Белом Доме.

После этого у Трампа заявили, что США больше не будут оказывать военную помощь Украине.

Издание Financial Times сообщило, что восстановить отношения Зеленского с Трампом уже невозможно.

Ранее мы сообщали, что Зеленского пригласили на саммит лидеров Евросоюза, который состоится 6 марта.

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