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02 марта 2025, 12:35

Британия и Франция будут работать с Украиной, чтобы представить мирный план США, — Стармер

02 марта 2025, 12:35
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фото: AFP
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Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Великобритания и Франция будут работать совместно с Украиной, чтобы представить мирный план Соединенным Штатам Америки

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на The Guardian.

"После обсуждений с Зеленским, Трампом и Макроном была достигнута договоренность о том, что Великобритания вместе с Францией и, "возможно, одной или двумя другими" странами будут работать с Киевом, чтобы остановить войну", — цитирует издание британского премьера.

По словам Кира Стармера, этот мирный план будет представлен в США. Он добавил, что Дональд Трамп, в отличие от Путина, хочет видеть крепкий мир в Украине, несмотря на его риторику и отношение к Владимиру Зеленскому.

Под "длительным миром" Стармер подразумевает "защиту США", "гарантии безопасности" от европейских стран и "сильную Украину", вооруженную такими оборонными возможностями, чтобы противостоять российскому вторжению.

"Для меня составляющие крепкого мира — это сильная Украина, которая в случае необходимости может воевать; обсудить европейский элемент для гарантий безопасности, и поэтому я настроен на то, что мы будем делать; и защитный механизм США. Это пакет, все три части должны быть на месте, и это то, над чем я упорно работаю, чтобы объединить", – заявил Кир Стармер.

Напомним, Трамп и Зеленский поссорились еще до переговоров в Белом Доме.

После этого у Трампа заявили, что США больше не будут оказывать военную помощь Украине.

Издание Financial Times сообщило, что восстановить отношения Зеленского с Трампом уже невозможно.

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