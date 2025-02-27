Зеленского пригласили на саммит лидеров Евросоюза, который состоится 6 марта

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Президент Европейского совета Антониу Кошта пригласил лидеров стран ЕС и президента Украины Владимира Зеленского принять участие в специальной встрече в Брюсселе 6 марта

Об этом говорится в письме-приглашении, которое обнародовано на сайте Евросовета, передает RegioNews.

"Я хотел бы пригласить вас на специальный Европейский совет 6 марта, который будет посвящен европейской обороне и Украине", – говорится в приглашении.

По словам Средства, главной целью станет обсуждение, которое было начато во время неформальной встречи лидеров 3 февраля.

"Для нас важно обменяться взглядами, как в дальнейшем поддерживать Украину и какие принципы должны уважаться во время продвижения вперед. ЕС и его страны-члены готовы принять больше ответственности за европейскую безопасность. Мы должны быть подготовлены к вероятным европейским вкладам в гарантии безопасности, которые необходимы для обеспечения длительного мира в Украине.

Известно, что встреча начнется с традиционного общения лидеров стран ЕС с президентом европейского парламента Робертой Мецолой.

Затем состоится деловой обед с участием Зеленского. После этого главы государств и правительств проведут углубленную дискуссию по европейской обороне и по Украине.

Как известно, 23 февраля президент Европейского совета Антониу Кошта сообщил, что созвал страны-члены ЕС на экстренный саммит 6 марта. Участники будут обсуждать вопросы украинской и европейской безопасности.

Напомним, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен считает, что у Украины есть все шансы стать членом Европейского Союза уже к 2030 году.

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