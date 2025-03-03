Зеленский встретится с Трампом, если его пригласят на "конструктивный диалог"

фото: Офис Президента

Президент Владимир Зеленский заявил, что готов к новой встрече с американским коллегой Дональдом Трампом, если тот пригласит его на "конструктивный диалог"

Об этом он сказал во время общения с британскими журналистами, передает RegioNews.

По словам главы государства, этот спор не принес "ничего положительного" для мира в Украине. Зеленский также сказал, что лучше "оставить это в истории".

В то же время он отметил, что готов отправиться в Вашингтон снова, поскольку США являются одним из главных партнеров Украины.

"Я представляю интересы страны, которая очень сильно зависит от поддержки, от партнерства. Если меня пригласят для конструктивного диалога, решения реальных проблем, для серьезных вопросов и реальных решительных ответов, я буду", - отметил Зеленский.

Он также добавил, что Украина не отказывается от соглашения с США о полезных ископаемых и готова подписать его.

"Было много вариантов. Есть последний вариант, и он готов. Его могут подписать министры. Мы не делаем шаги назад, придерживаясь нашей политики последовательности. Несмотря на то, что произошло раньше, мы конструктивны", – подчеркнул Зеленский.

Напомним, 28 февраля во время официального визита в США Владимир Зеленский и Дональд Трамп поссорились в Белом доме. Этот конфликт произошел прямо перед камерами.

После этого президент Украины досрочно покинул Белый Дом . Пресс-конференция Трампа и Зеленского так и не состоялась, как и подписание соглашения между США и Украиной о ископаемых.

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