В Financial Times сообщили, что восстановить отношения Зеленского с Трампом уже невозможно

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Спор Дональда Трампа и Джей Ди Венса с Владимиром Зеленским в Овальном кабинете нанес такой вред их отношениям, что восстановить их уже невозможно, она «потешит Путина»

Как передает RegioNews, об этом пишет Financial Times.

Издание отмечает, что визит был посвящен подписанию соглашения о добыче полезных ископаемых, которое должно было укрепить интерес США к Украине в будущем. Однако он превратился в гневный спор, который, похоже, проявил многолетнее напряжение и недоверие между двумя лидерами.

FT пишет, что спор, похоже, начался, когда Зеленский сказал, что никогда не согласится на простое прекращение огня, потому что Путин никогда его не будет соблюдать.

Издание отмечает, что европейские лидеры похоже поняли, что если они хотят силой добиться прекращения огня в Украине, то им придется делать это самим.

Напомним, в Трампе заявили, что США больше не будут оказывать военную помощь Украине.